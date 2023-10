Fabio Quartararo : "L'avenir est entre les mains de Yamaha".

En mars dernier, Fabio Quartararo avait terminé deuxième d'un GP d'Indonésie pluvieux derrière Miguel Oliveira (alors sur KTM). Avant le deuxième week-end de course MotoGP à Lombok, le pilote officiel Yamaha se montre prudent.

"Nous sommes de retour à Mandalika après une longue période et je suis heureux d'être de retour en Indonésie. Les fans ici me traitent vraiment bien et je vais - comme toujours - tout donner pour obtenir un bon résultat", a souligné le Français de 24 ans. "L'an dernier, j'étais sur le podium et j'espère que nous pourrons obtenir un autre bon résultat cette année. Mais cela fait longtemps que nous n'avons pas roulé ici. Cela signifie que nous devons bien travailler à partir de la FP1 pour être prêts pour la séance de pratique", a déclaré Quartararo en prévision de la séance d'essais chronométrés importante dans la lutte pour une entrée directe en Q2 vendredi après-midi.

Il y a un an et demi, "El Diablo" avait décroché la pole position lors de la première course MotoGP sur le Mandalika International Street Circuit, mais depuis, il n'a plus réussi à décrocher la pole sur une M1 en perte de vitesse.

Dans une interview accordée à motogp.com, le champion du monde 2021 a récemment augmenté la pression sur son employeur. "Nous n'avons pas beaucoup de temps pour une révolution. Pour l'instant, l'avenir n'est pas entre mes mains, mais entre celles de Yamaha", a-t-il clairement indiqué. "Bien sûr, je préférerais rester chez Yamaha. Mais s'ils ne réalisent pas ce que je veux, à savoir une moto compétitive, je devrai envisager un changement pour 2025".

"Parfois, un pilote peut cacher un peu les problèmes, mais il arrive un moment où les problèmes sont plus importants et je ne peux rien faire", s'est plaint Quartararo. "En gros, nous avons une moto très similaire depuis trois ans. Il n'y a pas de changements massifs et nous ne parvenons pas à nous améliorer. Pour l'année prochaine et pour l'avenir, c'est entièrement entre les mains de Yamaha de construire une meilleure moto. Nous verrons alors ce qu'il en est".

En ce qui concerne le test de Misano, le pilote officiel Yamaha a constaté sans détour qu'il ne s'agissait pas d'un test positif. "Je suis assis sur la moto et je peux dire ce que je ressens. Nous avons eu une réunion d'une heure, nous étions une vingtaine, et j'ai dit tout droit à ces vingt personnes que je n'étais pas heureux et que nous devions nous améliorer. J'ai demandé beaucoup de choses, mais je serais déjà content avec la moitié de ce que j'ai demandé - la moitié pour l'année prochaine et la moitié pour 2025".

Yamaha doit prendre des risques, a demandé le Français en vue de 2024 : "Les autres feront à nouveau un pas en avant. Si nous ne le faisons pas, notre situation sera encore pire que cette année". Mais avec une mentalité plus forte, cela pourrait être un projet gagnant, Quartararo n'a pas encore perdu tout espoir.

