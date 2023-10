Fabio Quartararo: "Il futuro è nelle mani della Yamaha".

Nel marzo dello scorso anno, Fabio Quartararo si è classificato secondo dietro Miguel Oliveira (allora ancora in sella alla KTM) in un piovoso GP indonesiano. In vista del secondo weekend di gara della MotoGP a Lombok, il pilota ufficiale Yamaha mantiene un profilo basso.

"Siamo tornati a Mandalika dopo tanto tempo e sono felice di essere tornato in Indonesia. I tifosi qui mi trattano molto bene e darò tutto, come sempre, per ottenere un buon risultato", ha sottolineato il 24enne francese. "L'anno scorso sono salito sul podio, speriamo di poter ottenere un altro buon risultato quest'anno. Ma è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo corso qui. Questo significa che dobbiamo lavorare bene fin dalle FP1 per essere pronti per la sessione di prove", ha detto Quartararo, guardando già all'importante sessione di qualifiche per la lotta per l'accesso diretto alla Q2 di venerdì pomeriggio.

El Diablo" ha conquistato la pole position al debutto della MotoGP sul Mandalika International Street Circuit un anno e mezzo fa, ma da allora non è più riuscito a centrare una pole sulla M1 in crisi.

In un'intervista a motogp.com, il Campione del Mondo 2021 ha recentemente aumentato la pressione sul suo datore di lavoro. "Non abbiamo molto tempo per una rivoluzione. Il futuro non è nelle mie mani al momento, è nelle mani della Yamaha", ha chiarito. "Naturalmente preferirei rimanere con la Yamaha. Ma se non realizzeranno quello che voglio, cioè una moto competitiva, dovrò prendere in considerazione un cambiamento per il 2025".

"A volte un pilota può nascondere un po' i problemi, ma arriva un momento in cui i problemi sono più grandi e non posso fare nulla", ha lamentato Quartararo. "In pratica abbiamo una moto molto simile da tre anni. Non ci sono cambiamenti sostanziali e non riusciamo a migliorare. Per il prossimo anno e per il futuro, è nelle mani della Yamaha costruire una moto migliore. Poi vedremo come andrà".

Per quanto riguarda il test di Misano, il pilota della Yamaha ha dichiarato con franchezza che non è stato un test positivo. "Mi siedo sulla moto e posso dire quello che sento. Abbiamo avuto una riunione di un'ora, eravamo circa 20 persone, e ho detto subito a quelle 20 persone che non ero contento e che dovevamo migliorare. Ho chiesto molte cose, ma sarei contento della metà di quello che ho chiesto: metà per il prossimo anno e metà per il 2025".

La Yamaha deve rischiare, ha chiesto il francese pensando al 2024: "Gli altri faranno di nuovo un passo avanti. Se non lo facciamo, la nostra situazione sarà ancora peggiore di quella di quest'anno". Con una mentalità più forte, però, potrebbe essere un progetto vincente, Quartararo non ha ancora perso le speranze.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.