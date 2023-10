Jack Miller (KTM) : "Beaucoup de manœuvres de désespoir".

Pas moins de 40% des pilotes titulaires du MotoGP ont déjà manqué une ou plusieurs courses cette saison. Les contrôles de condition physique de jeudi et, au plus tard, les premières séances d'entraînement de vendredi permettront de savoir si, pour la première fois de la saison, les 22 pilotes fixes seront sur la grille de départ du GP d'Indonésie le week-end prochain.

L'as VR46-Ducati Bezzecchi a notamment encore besoin de l'autorisation des médecins du MotoGP. Le troisième du championnat du monde a subi une opération de la clavicule après un accident à l'entraînement dimanche et n'a décidé que mercredi matin de tenter un retour éclair. Alex Rins, le pilote LCR Honda, en est déjà à sa deuxième tentative après sa double fracture du tibia et du péroné survenue au Mugello. Stefan Bradl, le pilote d'essai Honda, est prêt à le remplacer à Lombok, comme il l'avait déjà fait à Motegi.

Interrogé sur les raisons de cette longue liste de blessés, Jack Miller a déclaré : "Je pense que c'est une combinaison. Il y a eu beaucoup de changements au cours des cinq dernières années - en termes de courses, de niveau et d'intensité dans les courses. Le championnat du monde a changé. Nous savions au début de la saison que les blessures étaient un facteur qui pourrait être décisif pour ce championnat du monde avec tant de courses et tant de week-ends de course consécutifs. Car si tu te blesses, ce n'est pas une course que tu rates, mais quatre ou cinq. C'est inévitable".

"Nous avons été malchanceux cette saison parce que des gens comme Rins, par exemple, ont manqué presque la moitié de la saison, et d'autres gars comme Marc se sont blessés dès le début de la saison", a fait remarquer le pilote officiel Red Bull-KTM. "Mais je pense que la majorité des blessures sont dues à des collisions, surtout au départ ou dans le premier virage. C'est lié au championnat du monde et à la pression qu'il y a".

"Quand on voit par exemple des erreurs comme celle d'Enea à Barcelone", Miller a rappelé le crash de départ provoqué par Enea Bastianini lors du GP de Catalogne. "De mon point de vue, ce n'était pas un raté ou quelque chose comme ça, c'était plutôt une manœuvre de désespoir. Il a été relégué d'une rangée sur la grille de départ et nous savons tous que c'était une erreur : Dans ce championnat du monde, si tu pars en queue de peloton, ta course est déjà à moitié terminée".

"Tu peux essayer de te battre comme un fou pour trouver un moyen de remonter. Parfois, ça marche, mais ça ne marche pas toujours", sait l'Australien de 28 ans. "C'est pourquoi nous avons vu beaucoup d'actes de désespoir et je pense que c'est dû à l'intensité du championnat du monde, à quel point tout est serré et à quel point toutes les motos et même les pilotes sont proches les uns des autres. C'est le sommet du sport et je pense que cela se voit vraiment maintenant parce qu'il y a tant de motos potentiellement gagnantes et tant de grands pilotes dans le peloton. C'est un melting-pot pour des situations pleines de suspense".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.