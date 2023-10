Jack Miller (KTM): "Molte manovre per disperazione".

Ben il 40% dei piloti abituali della MotoGP ha già saltato una o più gare in questa stagione. I controlli di idoneità di giovedì e, al più tardi, dopo le prime sessioni di prove di venerdì mostreranno se tutti i 22 partenti fissi saranno sulla griglia di partenza per la prima volta in questa stagione nel GP d'Indonesia del prossimo fine settimana.

Tra gli altri, l'asso della VR46-Ducati Bezzecchi deve ancora ottenere l'approvazione dei medici della MotoGP. Il terzo pilota del Campionato del Mondo è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola dopo un incidente in allenamento domenica e ha deciso solo mercoledì mattina di tentare un rientro lampo. Il pilota del Team LCR Honda Alex Rins sta già facendo il secondo tentativo dopo la doppia frattura di tibia e perone subita al Mugello. Il collaudatore Honda Stefan Bradl, invece, è disponibile come sostituto a Lombok, come lo è stato l'ultima volta a Motegi.

Alla domanda sulle ragioni della lunga lista di infortuni, Jack Miller ha risposto: "Penso che sia una combinazione. Ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi cinque anni, in termini di gare, livello e intensità delle gare. Il campionato del mondo è cambiato. All'inizio della stagione sapevamo che gli infortuni erano un fattore che poteva essere cruciale in questo Campionato del Mondo, con così tante gare e così tanti weekend di gara consecutivi. Perché se ci si infortuna, non si perde una gara, ma quattro o cinque. È inevitabile".

"Siamo stati sfortunati in questa stagione perché persone come Rins, ad esempio, hanno saltato quasi metà stagione, e altri ragazzi come Marc si sono infortunati all'inizio della stagione", ha riflettuto il pilota ufficiale Red Bull KTM. "Ma credo che la maggior parte degli infortuni sia dovuta a collisioni, soprattutto alla partenza o alla prima curva. Questo ha a che fare con il campionato del mondo e con l'alta pressione che c'è".

"Per esempio, se si vedono errori come quello di Enea a Barcellona", ha ricordato Miller a proposito dell'incidente in partenza causato da Enea Bastianini al GP di Catalogna. "Dal mio punto di vista non si è trattato di una caduta o di qualcosa di simile, ma piuttosto di una manovra di disperazione. Era stato arretrato di una fila sulla griglia di partenza e lo sappiamo tutti: Se parti dal fondo in questo campionato, la tua gara è già mezza finita".

"Puoi cercare di lottare come un matto per trovare un modo per arrivare davanti. A volte funziona, ma non sempre", ha dichiarato il 28enne australiano. "Ecco perché abbiamo visto molta disperazione e credo che questo sia dovuto all'intensità del Campionato del Mondo, alla vicinanza di tutte le moto e dei piloti. Questo è l'apice di questo sport e credo che ora lo si veda davvero, perché ci sono così tante moto potenzialmente vincenti e così tanti grandi piloti in campo. È un crogiolo di situazioni emozionanti".

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.