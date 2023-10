Jack Miller (KTM): "Muitas manobras de desespero".

Umtotal de 40 por cento dos pilotos regulares de MotoGP já falharam uma ou mais corridas esta época. As verificações de condição física na quinta-feira e, o mais tardar, após as primeiras sessões de treinos de sexta-feira, mostrarão se todos os 22 titulares fixos estarão na grelha pela primeira vez esta época no GP da Indonésia no próximo fim de semana.

Entre outros, o ás da VR46-Ducati Bezzecchi ainda precisa da aprovação dos médicos do MotoGP. O terceiro classificado do Campeonato do Mundo foi submetido a uma cirurgia à clavícula após um acidente de treino no domingo e só na quarta-feira de manhã decidiu tentar um regresso relâmpago. O piloto da LCR Honda, Alex Rins, já está a fazer a sua segunda tentativa depois da dupla fratura da tíbia e do perónio em Mugello. No entanto, o piloto de testes da Honda, Stefan Bradl, está disponível como substituto em Lombok, tal como aconteceu da última vez em Motegi.

Questionado sobre as razões para a longa lista de lesões, Jack Miller disse: "Acho que é uma combinação. Houve muitas mudanças nos últimos cinco anos - em termos de corridas, o nível e a intensidade das corridas. O campeonato do mundo mudou. Sabíamos no início da época que as lesões eram um fator que poderia ser crucial neste Campeonato do Mundo, com tantas corridas e tantos fins-de-semana de corridas consecutivas. Porque se nos lesionarmos, não perdemos uma corrida, perdemos quatro ou cinco. Isso é inevitável".

"Tivemos azar esta época porque pessoas como o Rins, por exemplo, falharam quase metade da época e outras pessoas como o Marc lesionaram-se no início da época", reflectiu o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "Mas penso que a maioria das lesões se deve a colisões, especialmente no início ou na primeira curva. Tem a ver com o campeonato do mundo e com a pressão que existe".

"Por exemplo, se virmos erros como o de Enea em Barcelona", recordou Miller sobre o acidente de partida causado por Enea Bastianini no GP da Catalunha. "Do meu ponto de vista, não foi um lapso ou algo do género, foi mais uma manobra de desespero. Ele foi colocado uma fila atrás na grelha e todos nós sabemos: Se começares atrás neste campeonato, a tua corrida está meio acabada".

"Podemos tentar lutar como loucos para encontrar um caminho para a frente. Às vezes funciona, mas nem sempre funciona", sabe o australiano de 28 anos. "É por isso que temos visto muito desespero e penso que isso se deve à intensidade do Campeonato do Mundo, à proximidade de tudo e de todas as motos e também dos pilotos. Este é o auge do desporto e penso que se pode realmente ver isso agora, porque há tantas motos potencialmente vencedoras e tantos pilotos fantásticos no campo. É um cadinho para situações emocionantes."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.