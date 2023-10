Fabio Quartararo: Por qué espera un podio

Fabio Quartararo logró un sólido tercer puesto en el GP de la India de hace tres semanas; era su segundo podio después del de Texas 2023. Pero de todos los lugares, el francés sufrió el siguiente revés hace quince días en Motegi: ningún punto en el sprint, además de sólo un 10º puesto el domingo.

No obstante, el Campeón del Mundo de MotoGP 2021 y subcampeón del Mundo 2022 se muestra bastante confiado de cara al próximo GP de Indonesia en el circuito urbano de Mandalika.

"Para ser honesto, en esta pista tengo grandes expectativas", declaró "El Diablo" al hablar con los periodistas el jueves en la isla turística de Lombok (cerca de Bali). "Porque aquí tenemos un neumático en la asignación que sólo tenemos disponible una vez al año: aquí. Su carcasa es diferente de todas las demás construcciones que Michelin suele suministrar durante todo el año. En la India y en Buriram tenemos neumáticos similares, pero especialmente aquí esta construcción dura debería ayudarnos. No quiero decir que tengamos ventaja con Yamaha por eso. Porque este neumático trasero dará a Ducati y a los demás menos ventaja que a nosotros. Por eso espero y deseo que podamos luchar por el podio en esta pista".

Hacía mucho tiempo que Quartararo no expresaba sus esperanzas de conseguir un resultado entre los tres primeros antes de la primera sesión de entrenamientos de un Gran Premio. "Sí, porque espero que los otros fabricantes con toda la potencia de su motor no puedan beneficiarse realmente de este neumático especialmente para las carreras, pero nosotros sí. Nuestra moto no ha cambiado mucho en el pasado. Pero sí ha cambiado mucho el desarrollo de los neumáticos. El neumático del que estoy hablando tiene cinco años, creo. Así que espero que podamos conseguir algo grande con él. Espero no estar cometiendo un error al hablar con tanta confianza. Lo averiguaré mañana".