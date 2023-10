Fabio Quartararo : pourquoi il compte sur un podium

Fabio Quartararo a décroché une solide troisième place au GP d'Inde il y a trois semaines, son deuxième podium après celui du Texas en 2023, mais c'est justement dans la patrie de Yamaha que le Français a subi un nouveau revers il y a deux semaines à Motegi : aucun point au sprint et seulement la dixième place le dimanche.

Malgré tout, le champion du monde MotoGP 2021 et vice-champion du monde 2022 se montre plutôt confiant pour le prochain GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika Street.

"Pour être honnête, j'ai de grandes attentes sur cette piste", a constaté "El Diablo" jeudi sur l'île de vacances de Lombok (près de Bali) lors d'un entretien avec les journalistes. "Car nous avons ici à l'Allocation un pneu dont nous ne disposons qu'une fois par an, c'est-à-dire ici. Sa carcasse est différente de toutes les autres constructions que Michelin fournit habituellement toute l'année. En Inde et à Buriram, nous avons des pneus similaires, mais cette construction dure devrait nous aider ici. Je ne veux pas dire que cela nous donne un avantage chez Yamaha. Car ce pneu arrière apportera un avantage moindre à Ducati et aux autres que pour nous. C'est pourquoi je m'attends et j'espère que nous pourrons nous battre pour le podium sur ce circuit".

Cela faisait longtemps que Quartararo n'avait pas exprimé ses espoirs de se classer dans le top 3 avant même la première séance d'essais d'un Grand Prix. "Oui, parce que je m'attends à ce que les autres constructeurs, avec toute la puissance de leur moteur, ne puissent pas tirer un réel bénéfice de ce pneu, en particulier pour les courses, alors que nous, oui. Notre moto n'a pas beaucoup changé par le passé. Mais le développement des pneus a beaucoup évolué au cours de cette période. Le pneu dont je parle ici a cinq ans, je crois. Je m'attends donc à ce qu'il nous permette de réaliser quelque chose de grand. J'espère ne pas me tromper en parlant avec autant de confiance. Je le découvrirai demain".