Fabio Quartararo: perché si aspetta il podio

Il pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo si presenta al Mandalika GP al decimo posto nel Campionato del Mondo. Ciononostante, gareggerà in Indonesia con molta fiducia, e ha buone ragioni per farlo.

Fabio Quartararo ha conquistato un ottimo terzo posto al GP d'India di tre settimane fa; è stato il suo secondo podio dopo quello del Texas 2023. Ma proprio a Motegi, quindici giorni fa, il francese ha subito un'altra battuta d'arresto: nessun punto in volata e solo un decimo posto la domenica.

Tuttavia, il campione del mondo della MotoGP 2021 e vice campione del mondo 2022 è abbastanza fiducioso per il prossimo GP d'Indonesia sul Mandalika Street Circuit.

"Ad essere sincero, su questa pista ho grandi aspettative", ha dichiarato "El Diablo" parlando con i giornalisti giovedì sull'isola turistica di Lombok (vicino a Bali). "Perché qui abbiamo in dotazione uno pneumatico che abbiamo a disposizione solo una volta all'anno - qui. La sua carcassa è diversa da tutte le altre costruzioni che Michelin fornisce normalmente tutto l'anno. In India e a Buriram abbiamo pneumatici simili, ma soprattutto qui questa struttura dura dovrebbe aiutarci. Non voglio dire che siamo avvantaggiati rispetto alla Yamaha per questo motivo. Perché questo pneumatico posteriore darà a Ducati e agli altri un vantaggio minore rispetto a noi. Per questo mi aspetto e spero che potremo lottare per il podio su questa pista".

È passato molto tempo da quando Quartararo ha espresso la speranza di un risultato tra i primi tre prima della prima sessione di prove di un Gran Premio. "Sì, perché mi aspetto che gli altri costruttori, con tutta la loro potenza di motore, non possano beneficiare di questo pneumatico soprattutto per le gare - ma noi sì. La nostra moto non è cambiata molto in passato. Ma in quel periodo sono successe molte cose nello sviluppo dei pneumatici. Il pneumatico di cui sto parlando ha cinque anni, credo. Quindi mi aspetto che si possa ottenere qualcosa di grande con esso. Spero di non commettere un errore parlando con tanta sicurezza. Lo scoprirò domani".