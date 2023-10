Fabio Quartararo: Porque é que espera um pódio

O piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, chega ao GP de Mandalika em décimo lugar no Campeonato do Mundo. No entanto, ele vai competir na Indonésia com muita confiança - e dá boas razões para isso.

Fabio Quartararo conquistou um forte terceiro lugar no GP da Índia há três semanas; foi o seu segundo pódio depois do Texas 2023. Mas de todos os lugares, o francês sofreu o próximo revés há duas semanas em Motegi - nenhum ponto no sprint, além de apenas 10º lugar no domingo.

No entanto, o Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 e vice-campeão do Campeonato do Mundo de 2022 está bastante confiante para o próximo GP da Indonésia no Mandalika Street Circuit.

"Para ser honesto, nesta pista, tenho grandes expectativas", afirmou "El Diablo" ao falar com os jornalistas na quinta-feira na ilha turística de Lombok (perto de Bali). "Porque temos aqui um pneu que só temos disponível uma vez por ano - aqui. A sua carcaça é diferente de todas as outras construções que a Michelin fornece habitualmente durante todo o ano. Na Índia e em Buriram temos pneus semelhantes, mas especialmente aqui esta construção dura deve ajudar-nos. Não quero dizer que temos uma vantagem sobre a Yamaha por causa disso. Porque este pneu traseiro vai dar menos vantagem à Ducati e aos outros do que a nós. É por isso que espero e desejo que possamos lutar pelo pódio nesta pista."

Há muito tempo que Quartararo não expressava esperanças de um resultado entre os três primeiros antes da primeira sessão de treinos de um Grande Prémio. "Sim, porque espero que os outros construtores, com toda a potência dos seus motores, não possam beneficiar deste pneu, especialmente nas corridas - mas nós podemos. A nossa mota não mudou muito no passado. Mas muito aconteceu no desenvolvimento dos pneus durante esse tempo. O pneu de que estou a falar tem cinco anos, penso eu. Por isso, espero que consigamos fazer algo de bom com ele. Espero não estar a cometer um erro ao falar com tanta confiança. Amanhã vou descobrir".