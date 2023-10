Miguel Oliveira a HRC y Repsol ? "Todo es posible"

Miguel Oliveira no ha sido necesariamente noticia últimamente por resultados sobresalientes, pero destacó, por ejemplo, como especialista en lluvia en el GP de Japón, cuando la intensa lluvia caída en Motegi le hizo entrar en boxes una vuelta antes de parar y abandonar por aquaplaning. Y después de eso, SPEEDWEEK.com reveló el 1 de octubre que está en la lista de deseos de HRC como sustituto de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda en 2024.

Pero en el GP de Indonesia, Oliveira, decimotercero en el Campeonato del Mundo, aparecerá como el ganador del año pasado, cuando dominó claramente bajo la lluvia en el primer Gran Premio en este país en 25 años, imponiéndose con la KTM de Red Bull aquí en marzo de 2022 por 2,2 seg. sobre Quartararo, Zarco, Miller, Rins, Mir y Morbidelli.

"Sí, el año pasado tuve un buen fin de semana aquí en general. También tuve un buen ritmo en seco", recuerda el piloto portugués de 28 años. "Me sentí muy cómodo. Y luego lidié bien con las condiciones de lluvia. Después, el domingo, senté las bases para la victoria en la primera mitad de la carrera, sobre todo la excelente salida fue, por supuesto, muy importante. La verdad es que es un placer venir a una pista en la que has ganado en el pasado. "Pero la situación actual es un poco diferente. Intentaré encontrar mi forma habitual después de dos fines de semana no tan destacados y volver a tener una buena velocidad."

Por ahora, se ha corrido la voz de que el seis veces ganador de MotoGP Miguel Oliveira está en la lista de la compra en Repsol Honda y HRC. Dada la difícil situación de Honda en estos momentos, ¿es una propuesta interesante?

"Hemos visto muchos imprevistos este año", se evade Oliveira. "He visto pilotos enviados a casa durante la temporada, he visto pilotos romper sus contratos. Todo es posible. Es un placer y un honor que otro fabricante, especialmente uno grande como Honda, se ponga en contacto con nosotros. Es especialmente interesante cuando te ofrecen un puesto en el equipo oficial. Ya está. No sé..."

"No tenía en mente un cambio de equipo, porque tengo contrato con Aprilia Racing para 2024", añadió Miguel. "Además, de momento no hay nada concreto sobre la mesa. Hubo una consulta, pero nada concreto".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.