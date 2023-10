Miguel Oliveira chez HRC & Repsol ? "Tout est possible"

Ces derniers temps, Miguel Oliveira n'a pas forcément fait les gros titres pour ses résultats exceptionnels, mais il s'est par exemple fait remarquer en tant que spécialiste de la pluie au GP du Japon, lorsque la forte pluie à Motegi l'a poussé à rentrer au stand un tour avant l'interruption et à abandonner à cause de l'aquaplaning. Et par la suite, SPEEDWEEK.com a révélé le 1er octobre qu'il figurait sur la liste de souhaits du HRC pour remplacer Marc Márquez au sein du team Repsol-Honda en 2024.

Mais lors du GP d'Indonésie, Oliveira, treizième du championnat du monde, se présente comme le vainqueur de l'année dernière, alors qu'il avait clairement dominé le premier Grand Prix dans ce pays depuis 25 ans sous la pluie, il s'est imposé ici en mars 2022 sur sa Red Bull-KTM avec 2,2 secondes d'avance sur Quartararo, Zarco, Miller, Rins, Mir et Morbidelli.

"Oui, l'an dernier, j'ai globalement passé un bon week-end ici. J'avais également un bon rythme sur le sec", a déclaré le Portugais de 28 ans en revenant sur son parcours. "Je me sentais plutôt à l'aise. Ensuite, je me suis bien débrouillé avec les conditions de pluie. J'ai alors posé les bases de la victoire le dimanche dans la première moitié de la course, et surtout l'excellent départ a bien sûr été très important. Certes, c'est un plaisir de revenir sur un circuit où l'on a gagné par le passé. "Mais la situation actuelle est un peu différente. Je vais simplement m'efforcer, après deux week-ends pas extraordinaires, de retrouver ma forme habituelle et d'avoir à nouveau une bonne vitesse".

Entre-temps, le bruit a couru que le sextuple vainqueur du MotoGP Miguel Oliveira était sur la liste des achats de Repsol Honda et du HRC. Est-ce une affaire intéressante compte tenu de la situation difficile de Honda en ce moment ?

"Nous avons assisté à de nombreux événements inattendus cette année", a éludé Oliveira. "J'ai vu des pilotes être renvoyés chez eux en cours de saison, j'ai vu des pilotes rompre leur contrat. Tout est possible. C'est un plaisir et un honneur d'être sollicité par un autre constructeur, surtout un aussi grand que Honda. Cela devient particulièrement intéressant lorsqu'ils proposent une place dans l'équipe d'usine. That's it. Je ne sais pas..."

"Je n'avais pas de changement d'équipe en tête, car je suis sous contrat avec Aprilia Racing pour 2024", a complété Miguel. "De plus, il n'y a rien de concret sur la table pour l'instant. Il y a eu une demande, mais rien de concret".

