Miguel Oliveira alla HRC e alla Repsol? "Tutto è possibile"

Miguel Oliveira, vincitore dell'anno scorso, ha commentato oggi per la prima volta a Mandalika le notizie secondo cui sarebbe in trattativa con HRC e Repsol-Honda.

Miguel Oliveira non ha necessariamente fatto notizia ultimamente con risultati eccezionali, ma si è distinto come specialista della pioggia nel GP del Giappone, ad esempio, quando la pioggia battente a Motegi gli ha fatto fare un giro ai box prima di fermarsi e abbandonare a causa dell'aquaplaning. Il 1° ottobre SPEEDWEEK.com ha rivelato che è nella lista dei desideri della HRC come sostituto di Marc Márquez nel team Repsol Honda nel 2024.

Ma al GP d'Indonesia Oliveira, tredicesimo nel mondiale, si presenterà come il vincitore dell'anno scorso, quando dominò nettamente sotto la pioggia nel primo Gran Premio in questo Paese dopo 25 anni, vincendo in sella alla Red Bull KTM qui nel marzo 2022 con 2,2 secondi di vantaggio su Quartararo, Zarco, Miller, Rins, Mir e Morbidelli.

"Sì, l'anno scorso ho avuto un buon weekend qui in generale. Avevo anche un buon ritmo sull'asciutto", ha dichiarato il 28enne portoghese. "Mi sentivo abbastanza a mio agio. Poi ho affrontato bene le condizioni di pioggia. Domenica, poi, ho gettato le basi per la vittoria nella prima metà della gara, in particolare l'ottima partenza è stata ovviamente molto importante. È davvero un piacere venire su una pista dove si è vinto in passato. "Ma la situazione attuale è un po' diversa. Cercherò di ritrovare la mia forma abituale dopo due fine settimana non proprio eccezionali e di avere di nuovo una buona velocità".

Ormai si è diffusa la voce che il sei volte vincitore della MotoGP Miguel Oliveira è sulla lista della spesa di Repsol Honda e HRC. Vista la difficile situazione attuale della Honda, è una proposta interessante?

"Quest'anno abbiamo assistito a molti eventi inaspettati", evita Oliveira. "Ho visto piloti mandati a casa durante la stagione, ho visto piloti rompere i loro contratti. Tutto è possibile. È un piacere e un onore essere contattati da un altro costruttore, soprattutto da un grande costruttore come Honda. Diventa particolarmente interessante quando offrono un posto nella squadra ufficiale. È tutto. Non so..."

"Non avevo in mente un cambio di squadra, perché ho un contratto con Aprilia Racing per il 2024", ha aggiunto Miguel. "Inoltre, per ora non c'è nulla di concreto sul tavolo. C'è stata una richiesta di informazioni, ma niente di concreto".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.