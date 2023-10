Miguel Oliveira para a HRC & Repsol ? "Tudo é possível"

O vencedor do ano passado, Miguel Oliveira, comentou hoje pela primeira vez no Mandalika as notícias de que estaria em negociações com a HRC e a Repsol-Honda.

Miguel Oliveira não tem feito necessariamente manchetes ultimamente com resultados notáveis, mas destacou-se como um especialista em chuva no GP do Japão, por exemplo, quando a chuva forte em Motegi o levou a parar uma volta antes de parar e abandonar devido a aquaplanagem. E depois disso, o SPEEDWEEK.com revelou a 1 de outubro que ele está na lista de desejos da HRC como substituto de Marc Márquez na equipa Repsol Honda em 2024.

Mas no GP da Indonésia, Oliveira, décimo terceiro no campeonato do mundo, vai aparecer como o vencedor do ano passado, quando dominou claramente à chuva no primeiro Grande Prémio neste país em 25 anos, vencendo com a Red Bull KTM em março de 2022 por 2,2 segundos de Quartararo, Zarco, Miller, Rins, Mir e Morbidelli.

"Sim, no ano passado tive aqui um bom fim de semana no geral. Também tive um bom ritmo no seco", recordou o piloto português de 28 anos. "Senti-me bastante confortável. E depois lidei bem com as condições de chuva. Depois, no domingo, criei as bases para a vitória na primeira metade da corrida, especialmente o excelente arranque, que foi, naturalmente, muito importante. É de facto um prazer vir a uma pista onde já se ganhou no passado. "Mas a situação atual é um pouco diferente. Vou apenas tentar encontrar a minha forma habitual depois de dois fins-de-semana menos bons e voltar a ter uma boa velocidade."

Por esta altura, já se espalhou a notícia de que o seis vezes vencedor de MotoGP Miguel Oliveira está na lista de compras da Repsol Honda e HRC. Dada a situação difícil da Honda neste momento, será essa uma proposta interessante?

"Este ano, assistimos a muitos acontecimentos inesperados", esquiva-se Oliveira. "Vi pilotos serem mandados para casa durante a época, vi pilotos rescindirem os seus contratos. Tudo é possível. É um prazer e uma honra ser abordado por outro construtor - especialmente um grande como a Honda. Torna-se especialmente interessante quando eles oferecem um lugar na equipa de fábrica. É isso mesmo. Não sei..."

"Não tinha em mente uma mudança de equipa, porque tenho contrato com a Aprilia Racing para 2024", acrescentou Miguel. "Além disso, não há nada de concreto em cima da mesa até agora. Houve um inquérito, mas nada de concreto."

