Ya es oficial: Marc Márquez en Gresini-Ducati en 2024

El pasado miércoles, Honda Racing Corporation anunció en un breve comunicado que el contrato con Marc Márquez finalizará a finales de 2023 tras once años juntos, seis títulos de MotoGP, 59 victorias en Grandes Premios, 101 podios y 64 poles.

En un emotivo mensaje en sus redes sociales, el propio Marc Márquez ha dado una razón en concreto para separarse del equipo de su corazón:"Quiero intentar volver a ser el mejor piloto del mundo."

Que el ocho veces campeón del mundo se embarcaría en este empeño en 2024 sobre una Ducati era un secreto a voces. Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, también habló abiertamente la semana pasada sobre el fichaje de la superestrella de 30 años, afirmando que fue idea y mérito de Gresini Racing.

Inicialmente, Gresini todavía llevó al público de las narices el jueves, enviando un primer comunicado de prensa con el revelador asunto "TODO ES CIERTO", pero sin ningún texto real. En su lugar, imitaba el gráfico de un supuesto error de carga: "Este mensaje no se puede cargar en este momento. Por favor, inténtelo más tarde".

Sin embargo, un clic condujo a la siguiente pista reveladora: la imagen de un macho cabrío, en inglés "goat" - ¿o quizás GOAT por el mejor de todos los tiempos?

Unos minutos más tarde, la confusión llegó por fin a su fin, acababa de llegar la confirmación oficial del equipo cliente de Ducati: Marc Márquez formará el dúo Gresini junto a su hermano Alex Márquez en 2024 y - a diferencia de los pilotos oficiales de Borgo Panigale - sólo pilotará una Demosedici GP23.

"Estoy deseando afrontar el nuevo reto. No ha sido una decisión fácil porque supone un gran cambio en muchos sentidos. Pero a veces en la vida tienes que salir de tu zona de confort y ponerte a prueba para seguir creciendo", explicó Marc. "En cuanto al cambio de moto, sé que tendré que adaptar muchos aspectos de mi estilo de pilotaje. No será fácil, pero estoy convencido de que todo el equipo Gresini me será de gran ayuda. Estoy impaciente por conocer al equipo y empezar a trabajar con ellos. Quiero dar las gracias a Nadia, Carlo [Merlini] y Michele [Masini] por la confianza y el respeto que me han demostrado".