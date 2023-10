Désormais officiel : Marc Márquez sur Gresini-Ducati en 2024

Mercredi dernier, la Honda Racing Corporation a annoncé dans un bref communiqué de presse que le contrat avec Marc Márquez serait résilié fin 2023, après onze années passées ensemble, six titres MotoGP, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions.

Marc Márquez lui-même a indiqué sur ses canaux de médias sociaux, dans un message plein d'émotion, avant tout une raison pour se séparer de l'équipe de son cœur : "Je veux essayer de redevenir le meilleur pilote du monde".

Le fait que l'octuple champion du monde entreprendrait ce projet en 2024 sur une Ducati était un secret de polichinelle. Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, avait déjà parlé ouvertement la semaine dernière de l'engagement de la superstar de 30 ans, qui était à la fois une idée et un mérite de Gresini Racing.

Dans un premier temps, Gresini a trompé le public jeudi en envoyant un premier communiqué de presse avec le titre évocateur "C'EST TOUT VRAI", mais sans véritable texte. A la place, le graphique d'une prétendue erreur de chargement a été imité : "Ce message ne peut pas être chargé pour le moment. Veuillez réessayer plus tard".

Un clic a tout de même permis d'accéder à l'indication suivante, très parlante : l'image d'un bouc, "goat" en anglais - ou GOAT pour le plus grand de tous les temps ?

Quelques minutes plus tard, la confusion a enfin pris fin, la confirmation officielle de l'équipe cliente de Ducati vient d'arriver : Marc Márquez formera le duo Gresini en 2024 aux côtés de son frère Alex Márquez et, contrairement aux pilotes d'usine de Borgo Panigale, il ne pilotera qu'une Demosedici GP23.

"Je me réjouis de ce nouveau défi. Cela n'a pas été une décision facile à prendre, car c'est un grand changement à bien des égards. Mais parfois, dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort et se mettre à l'épreuve pour continuer à grandir", a expliqué Marc. "En ce qui concerne le changement de moto, je sais que je vais devoir adapter de nombreux aspects de mon style de pilotage. Ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que toute l'équipe Gresini me sera d'une grande aide. Je suis impatient de rencontrer l'équipe et de commencer à travailler avec eux. Je tiens à remercier Nadia, Carlo [Merlini] et Michele [Masini] pour la confiance et le respect qu'ils m'ont témoigné".