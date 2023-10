Ora è ufficiale: Marc Márquez su Gresini-Ducati nel 2024

Mercoledì scorso, la Honda Racing Corporation ha annunciato in un breve comunicato stampa che il contratto con Marc Márquez sarà risolto alla fine del 2023 dopo undici anni insieme, sei vittorie del titolo MotoGP, 59 vittorie di GP, 101 podi e 64 pole position.

In un messaggio emotivo sui suoi canali social, lo stesso Marc Márquez ha fornito una ragione in particolare per separarsi dalla squadra del suo cuore:"Voglio provare a diventare di nuovo il miglior pilota del mondo".

Era un segreto aperto che l'otto volte campione del mondo avrebbe affrontato questo progetto nel 2024 in sella a una Ducati. Anche Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, la scorsa settimana ha parlato apertamente dell'ingaggio della superstar trentenne, affermando che è stata un'idea e un merito di Gresini Racing.

Inizialmente, Gresini ha ancora preso per il naso il pubblico giovedì, inviando un primo comunicato stampa con il soggetto "È TUTTO VERO", ma senza un vero e proprio testo. Al contrario, imitava la grafica di un presunto errore di caricamento: "Questo messaggio non può essere caricato al momento. Si prega di riprovare più tardi".

Ciononostante, un clic portava al successivo indizio: l'immagine di un caprone, in inglese "goat" - o forse GOAT per il più grande di tutti i tempi?

Pochi minuti dopo la confusione è finalmente terminata: è arrivata la conferma ufficiale del team clienti Ducati: Marc Márquez formerà la coppia Gresini al fianco del fratello Alex Márquez nel 2024 e - a differenza dei piloti ufficiali di Borgo Panigale - piloterà solo una Demosedici GP23.

"Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché si tratta di un grande cambiamento sotto molti aspetti. Ma a volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere", ha spiegato Marc. "Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molti aspetti del mio stile di guida. Non sarà facile, ma sono convinto che tutto il team Gresini mi sarà di grande aiuto. Non vedo l'ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo [Merlini] e Michele [Masini] per la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato".