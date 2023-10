Agora oficial: Marc Márquez na Gresini-Ducati em 2024

A Gresini Racing acaba de confirmar oficialmente que Marc Márquez vai mudar para uma Ducati Desmosedici GP23 para a temporada de MotoGP de 2024, ao lado do seu irmão Alex.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Na passada quarta-feira, a Honda Racing Corporation anunciou num curto comunicado de imprensa que o contrato com Marc Márquez será rescindido no final de 2023, após onze anos juntos, seis títulos de MotoGP, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions.

Numa mensagem emocionada nos seus canais nas redes sociais, o próprio Marc Márquez deu uma razão em particular para se separar da equipa do seu coração:"Quero tentar voltar a ser o melhor piloto do mundo".

Era um segredo aberto que o oito vezes campeão do mundo iria abordar este projeto em 2024 com uma Ducati. Gigi Dall'Igna, diretor geral da Ducati Corse, também falou abertamente na semana passada sobre a contratação da superestrela de 30 anos, dizendo que foi tanto a ideia como o mérito da Gresini Racing.

Inicialmente, a Gresini ainda conduziu o público pelo nariz na quinta-feira, enviando um primeiro comunicado de imprensa com o tema "É TUDO VERDADE", mas sem qualquer texto real. Em vez disso, imitava o gráfico de um suposto erro de carregamento: "Esta mensagem não pode ser carregada de momento. Por favor, tente novamente mais tarde".

No entanto, um clique conduziu à próxima pista reveladora: a imagem de um bode, em inglês "goat" - ou talvez GOAT para o maior de todos os tempos?

Alguns minutos mais tarde, a confusão chegou finalmente ao fim, a confirmação oficial da equipa cliente da Ducati tinha acabado de chegar: Marc Márquez vai formar a dupla da Gresini ao lado do seu irmão Alex Márquez em 2024 e - ao contrário dos pilotos de fábrica de Borgo Panigale - vai pilotar apenas uma Demosedici GP23.

"Estou ansioso por este novo desafio. Não foi uma decisão fácil porque é uma grande mudança em muitos aspectos. Mas, por vezes, na vida temos de sair da nossa zona de conforto e pôr-nos à prova para continuarmos a crescer", explicou Marc. "Quanto à mudança de mota, sei que vou ter de adaptar muitos aspectos do meu estilo de condução. Não vai ser fácil, mas estou convencido que toda a equipa Gresini me vai ajudar muito. Mal posso esperar para conhecer a equipa e começar a trabalhar com eles. Quero agradecer à Nadia, ao Carlo [Merlini] e ao Michele [Masini] pela confiança e respeito que demonstraram por mim."