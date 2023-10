Luca Marini: "¿La solución más rápida? Dispositivo Holeshot fuera"

Luca Marini sufrió una fractura de la clavícula izquierda en la India el 23 de septiembre y ahora está a punto de reaparecer en Indonesia, dos semanas y media después de la operación. El jueves pasó el preceptivo control de aptitud física con los médicos de la carrera. "No estoy al 100%, pero mi estado es bueno", describió su situación. "Tengo curiosidad por ver qué sensaciones tendré sobre la moto. En mi vida normal, estoy bien".

Su compañero de equipo en el Mooney VR46, Marco Bezzecchi, sólo tuvo que someterse a una operación en la clavícula derecha el domingo, tras un accidente en un entrenamiento. Sin embargo, viajó a Indonesia el miércoles, pero no llegará al circuito urbano internacional de Mandalika hasta el viernes por la mañana.

Aunque la lesión es muy similar, Marini, al ser preguntado por el planeado regreso relámpago de "Bez", mantuvo: "Es difícil comparar, cada uno tiene una sensación diferente y depende de cuánto quieras arriesgar. Sabía que tendría más tiempo antes de volver a la moto. Consultando con los médicos, decidimos tomarnos ese tiempo para poder recuperarme bien y, con suerte, no tener ningún problema para estas carreras. Incluso ahora la fractura no está bien consolidada, pero tengo la placa para sujetar el hueso. Lo bueno es que la cicatriz tiene buen aspecto y no hay riesgo de infección. Eso es una de las cosas más importantes desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de la formación ósea, no hay mucha diferencia entre volver al cabo de una, dos o tres semanas. Entonces habría que esperar al menos seis semanas".

Marini se lesionó en una colisión que provocó en la primera curva del sprint en el Circuito Internacional de Buddh, cuando se empotró contra la parte trasera de su compañero de equipo. Por su "conducción irresponsable", el subcampeón de Moto2 en 2020 fue sancionado con una vuelta larga por los comisarios de MotoGP de la FIM, que tendrá que cumplir íntegramente en su primera carrera de GP (que muy probablemente será este domingo).

Esta temporada ya ha habido un número llamativo de accidentes en la salida, y la lista de lesionados también es alarmantemente larga, con un 40% de los pilotos habituales de MotoGP que ya se han perdido una o más carreras en 2023.

Los observadores atentos ven una de las razones de las situaciones peligrosas, especialmente en la curva 1, en los dispositivos de salida, que deben desactivarse de nuevo frenando a fondo antes de la primera curva. "Para ser sincero, no pienso mucho en ello porque la situación es así ahora y no hay mucho que podamos hacer esta temporada para solucionar este asunto", comentó Marini. "Quizá podamos hablar todos juntos e intentar encontrar una solución para el año que viene. Al fin y al cabo, a todos nos interesa tener un campo bien poblado en el que todos los pilotos compitan en todas las carreras. Somos parte del espectáculo, proporcionamos el espectáculo y somos la clave del deporte. Creo que tenemos que encontrar una solución mejor para el futuro".

¿Por dónde empezaría Marini? "Es difícil nombrar una cosa", reflexiona el italiano de 26 años. "También depende de la situación, de las curvas y de la posición en la parrilla. Nunca es lo mismo. Pero claro, una cosa sencilla sería quizás quitar el dispositivo de holeshot. Ahora todas las motos tienen más o menos el mismo rendimiento. Eso permite al piloto salir muy bien siempre. Ahora es difícil marcar la diferencia o salir mal. Y sobre todo en las curvas donde no se frena tan fuerte, es un poco difícil. Porque tienes que frenar fuerte para que el dispositivo de arranque se desactive de nuevo. En Japón, por ejemplo, vimos que muchos pilotos hacen una maniobra que no es natural. En realidad, quieres entrar en la curva para hacer tu trazada, pero ahora tienes que frenar de esa manera, lo que puede poner al piloto de detrás en una posición diferente, lo que puede causar problemas".

Por lo tanto, eliminar el dispositivo de lanzamiento podría ser la solución más fácil y rápida, afirmó Marini.

Desde hoy jueves es oficial que Marc Márquez, seis veces campeón de MotoGP, será el compañero de marca de Ducati en 2024. "Es genial desde mi punto de vista", ha dicho el hermano de Valentino Rossi. "Creo que para todos nosotros será una buena oportunidad ver sus datos e intentar encontrar algo para poder mejorar".