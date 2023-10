Luca Marini : "La solution la plus rapide ? Supprimer le dispositif Holeshot".

Victime d'une fracture de la clavicule gauche le 23 septembre en Inde, Luca Marini s'apprête à faire son retour en Indonésie, deux semaines et demie après l'opération. Jeudi, il a passé avec succès le contrôle de forme obligatoire auprès des médecins de course. "Je ne suis certainement pas à 100 pour cent, mais ma condition physique est correcte", a-t-il décrit sa situation. "Je suis curieux de voir quelles seront mes sensations sur la moto. Dans ma vie normale, ça va".

Son coéquipier de Mooney-VR46, Marco Bezzecchi, n'a dû subir une intervention chirurgicale à la clavicule droite que dimanche, après un accident à l'entraînement. Il a néanmoins fait le voyage en Indonésie mercredi, mais n'arrivera au Mandalika International Street Circuit que vendredi matin.

Bien que la blessure soit très similaire, Marini, interrogé sur le retour éclair prévu par "Bez", a maintenu : "C'est difficile de comparer, chacun a des sensations différentes et cela dépend de ce que tu veux risquer. Je savais que j'aurais plus de temps avant de remonter sur la moto. En accord avec les médecins, nous avons décidé de prendre le temps nécessaire pour que je puisse bien récupérer et, je l'espère, ne pas avoir de problèmes pour ces courses. Même maintenant, la fracture n'est pas encore bien consolidée, mais j'ai la plaque pour soutenir l'os. La bonne nouvelle, c'est que ma cicatrice est belle et qu'il n'y a aucun risque d'infection. C'est l'une des choses les plus importantes à mes yeux. Du point de vue de la formation osseuse, il n'y a pas de grande différence si tu reviens après une, deux ou trois semaines. Il faudrait alors attendre au moins six semaines".

Marini s'est blessé lors d'une collision qu'il a provoquée dans le premier virage du sprint sur le circuit international de Buddh, lorsqu'il a justement percuté l'arrière de son coéquipier. Pour sa "conduite irresponsable", le vice-champion du monde Moto2 2020 s'est vu infliger une pénalité de longue durée par les commissaires de la FIM MotoGP, pénalité qu'il devra purger sur toute la distance lors de sa première course de GP (donc très probablement ce dimanche).

Les accidents sur la grille de départ ont déjà été nombreux cette saison, et la liste des blessés est également très longue, avec 40% des pilotes MotoGP titulaires qui ont déjà manqué une ou plusieurs courses en 2023.

Les observateurs attentifs voient une des causes des situations dangereuses, notamment dans le virage 1, dans les dispositifs de départ qui doivent être désactivés par un freinage brutal avant le premier virage. "Pour être honnête, je n'y pense pas beaucoup parce que la situation est telle maintenant et que nous ne pouvons pas faire grand-chose cette saison pour résoudre ce problème", a déclaré Marini à ce sujet. "Peut-être que nous pouvons discuter tous ensemble et essayer de trouver une solution pour l'année prochaine. Car il est dans l'intérêt de tous d'avoir un peloton bien rempli, dans lequel tous les pilotes disputent toutes les courses. Nous faisons partie du spectacle, nous assurons le spectacle et sommes donc la clé du sport. Je pense que nous devons trouver une meilleure solution pour l'avenir".

Par où commencerait Marini ? "Il est difficile de nommer une chose", rumine l'Italien de 26 ans. "Cela dépend aussi de la situation, des virages et du positionnement sur la grille de départ. Ce n'est jamais pareil. Mais bien sûr, une chose simple serait peut-être de retirer le dispositif Holeshot. Toutes les motos ont maintenant plus ou moins atteint la même performance. Cela permet au pilote de prendre un très bon départ à chaque fois. Il est maintenant difficile de faire la différence ou de mal démarrer. Et c'est surtout dans les virages, où l'on ne freine pas très fort, que c'est un peu difficile. Car tu dois freiner fort pour que le dispositif de démarrage se désactive à nouveau. Au Japon par exemple, nous avons vu que beaucoup de pilotes font une manœuvre qui n'est pas naturelle. Tu veux en fait rouler dans le virage pour faire ta ligne, mais tu dois maintenant freiner de cette manière, ce qui peut peut-être mettre le pilote derrière toi dans une autre position, ce qui peut à nouveau causer des problèmes".

Retirer le dispositif de départ pourrait donc être la solution la plus simple et la plus rapide, a confirmé Marini.

Depuis ce jeudi, il est officiel qu'avec Marc Márquez, un sextuple champion de MotoGP deviendra en 2024 le collègue de la marque Ducati. "De mon point de vue, c'est formidable", a déclaré le frère de Valentino Rossi. "Je pense que pour nous tous, ce sera une bonne occasion de voir ses données et d'essayer de trouver quelque chose pour que nous puissions nous améliorer".