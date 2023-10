Luca Marini: "La soluzione più veloce? Il dispositivo Holeshot non c'è più"

Luca Marini ha subito una frattura della clavicola sinistra in India il 23 settembre e si appresta a fare il suo rientro in Indonesia dopo ben due settimane e mezzo dall'operazione. Giovedì ha superato la visita medica obbligatoria con i medici di gara. "Sicuramente non sono al 100%, ma la mia condizione è buona", ha descritto la sua situazione. "Sono curioso di vedere che sensazioni avrò in bici. Nella mia vita normale, va tutto bene".

Il suo compagno di squadra Mooney VR46 Marco Bezzecchi ha dovuto subire un intervento chirurgico alla clavicola destra solo domenica, dopo un incidente in allenamento. Tuttavia, è partito per l'Indonesia mercoledì, ma arriverà al Mandalika International Street Circuit solo venerdì mattina.

Sebbene l'infortunio sia molto simile, Marini, interrogato sul previsto ritorno al fulmicotone di "Bez", ha affermato: "È difficile fare paragoni, ognuno ha sensazioni diverse e dipende da quanto si vuole rischiare. Sapevo che avrei avuto più tempo prima di tornare in moto. In consultazione con i medici, abbiamo deciso di prendere tempo per poter recuperare bene e sperare di non avere problemi per queste gare. Anche ora la frattura non è ben consolidata, ma ho la placca che sostiene l'osso. La cosa positiva è che la mia cicatrice ha un bell'aspetto e non c'è alcun rischio di infezione. Questo è uno degli aspetti più importanti dal mio punto di vista. Dal punto di vista della formazione ossea, non fa molta differenza se si torna dopo una, due o tre settimane. Bisognerebbe aspettare almeno sei settimane".

Marini è rimasto ferito in un incidente che ha causato nella prima curva dello sprint al Buddh International Circuit, quando ha urtato il posteriore del suo compagno di squadra. Per la sua "guida irresponsabile", il vicecampione della Moto2 2020 si è visto infliggere dai commissari sportivi della FIM MotoGP una penalità lunga, che dovrà scontare per l'intera distanza nella sua prima gara di GP (che molto probabilmente sarà questa domenica).

In questa stagione si sono già verificati un numero considerevole di incidenti in partenza e la lista degli infortuni è allarmante: il 40% dei piloti regolari della MotoGP ha già saltato una o più gare nel 2023.

Gli osservatori più attenti vedono una delle ragioni di queste situazioni pericolose, soprattutto alla curva 1, nei dispositivi di partenza, che devono essere disattivati nuovamente con una brusca frenata prima della prima curva. "Onestamente non ci penso molto perché la situazione è questa e non c'è molto che possiamo fare in questa stagione per risolvere questo problema", ha commentato Marini. "Forse possiamo parlare tutti insieme e cercare di trovare una soluzione per il prossimo anno. Dopotutto, è nell'interesse di tutti avere un campo di gara ben riempito, in cui tutti i piloti partecipino a tutte le gare. Siamo parte dello spettacolo, forniamo lo spettacolo e siamo la chiave di questo sport. Penso che dobbiamo trovare una soluzione migliore per il futuro".

Da dove comincerebbe Marini? "È difficile dire una cosa", ha riflettuto il 26enne italiano. "Dipende anche dalla situazione, dalle curve e dal posizionamento in griglia. Non è mai la stessa cosa. Ma certo, una cosa semplice sarebbe quella di togliere il dispositivo di holeshot. Ora tutte le moto hanno più o meno le stesse prestazioni. Questo permette al pilota di partire sempre molto bene. Ora è difficile fare la differenza o partire male. E soprattutto nelle curve dove non si frena così forte, è un po' difficile. Perché bisogna frenare forte per far sì che il dispositivo di avviamento si disattivi di nuovo. In Giappone, per esempio, abbiamo visto che molti piloti fanno una manovra che non è naturale. In realtà si vuole entrare in curva per fare la propria traiettoria, ma ora bisogna frenare in quel modo, il che potrebbe mettere il pilota dietro di noi in una posizione diversa, il che può causare problemi".

Pertanto, la rimozione del dispositivo di lancio potrebbe essere la soluzione più semplice e rapida, ha affermato Marini.

Da oggi, giovedì, è ufficiale che Marc Márquez, sei volte campione della MotoGP, diventerà il compagno di marca della Ducati nel 2024. "È fantastico dal mio punto di vista", ha detto il fratello di Valentino Rossi. "Penso che per tutti noi sarà una buona opportunità vedere i suoi dati e cercare di trovare qualcosa per migliorare".