Luca Marini: "A solução mais rápida? O dispositivo Holeshot foi-se"

Luca Marini sofreu uma fratura da clavícula esquerda na Índia, a 23 de setembro, e está agora prestes a regressar à Indonésia, duas semanas e meia após a operação. Na quinta-feira, passou o exame físico obrigatório com os médicos da corrida. "Não estou certamente a 100%, mas o meu estado é bom", descreveu a sua situação. "Estou curioso para ver que sensação vou ter na bicicleta. Na minha vida normal, está tudo bem."

O seu colega de equipa na Mooney VR46, Marco Bezzecchi, só teve de ser operado à clavícula direita no domingo, após um acidente de treino. No entanto, ele ainda fez a viagem para a Indonésia na quarta-feira, mas só chegará ao Mandalika International Street Circuit na sexta-feira de manhã.

Embora a lesão seja muito semelhante, Marini, quando questionado sobre o regresso relâmpago planeado por "Bez", afirmou: "É difícil comparar, cada um tem uma sensação diferente e depende de quanto se quer arriscar. Eu sabia que teria mais tempo antes de regressar à mota. Em consulta com os médicos, decidimos dar tempo ao tempo para que eu pudesse recuperar bem e, espero, não ter problemas para estas corridas. Mesmo agora, a fratura não está bem consolidada, mas tenho a placa para apoiar o osso. O bom é que a minha cicatriz tem bom aspeto e não há risco de infeção. Esse é um dos aspectos mais importantes do meu ponto de vista. Do ponto de vista da formação óssea, não faz muita diferença voltar ao fim de uma, duas ou três semanas. Teria de esperar pelo menos seis semanas".

Marini ficou ferido na sequência de uma colisão que provocou na primeira curva do sprint no Circuito Internacional de Buddh, quando chocou com a traseira do seu colega de equipa. Devido à sua "condução irresponsável", o vice-campeão de Moto2 de 2020 recebeu uma penalização de longa duração dos Comissários Desportivos da FIM MotoGP, que terá de cumprir durante toda a distância na sua primeira corrida de GP (que será muito provavelmente este domingo).

Já houve um número conspícuo de acidentes de partida esta época, e a lista de lesões é também alarmantemente longa, com 40 por cento dos pilotos regulares de MotoGP a falharem uma ou mais corridas em 2023.

Os observadores atentos vêem uma razão para as situações perigosas, especialmente na curva 1, nos dispositivos de arranque, que têm de ser desactivados novamente travando a fundo antes da primeira curva. "Para ser honesto, não penso muito sobre isso porque a situação é assim agora e não há muito que possamos fazer esta época para resolver isto", comentou Marini. "Talvez possamos falar todos juntos e tentar encontrar uma solução para o próximo ano. Afinal de contas, é do interesse de todos ter um campo bem preenchido onde todos os pilotos competem em todas as corridas. Fazemos parte do espetáculo, proporcionamos o espetáculo e somos a chave do desporto. Penso que temos de encontrar uma solução melhor para o futuro".

Por onde é que Marini começaria? "É difícil nomear uma coisa", ponderou o italiano de 26 anos. "Também depende da situação, das curvas e do posicionamento na grelha. Nunca é a mesma coisa. Mas, claro, uma coisa simples seria talvez acabar com o dispositivo de holeshot. Atualmente, todas as motos têm mais ou menos o mesmo desempenho. Isso permite que o piloto arranque sempre muito bem. Agora é difícil fazer a diferença ou arrancar mal. E especialmente nas curvas, onde não se trava com tanta força, é um pouco difícil. Porque é preciso travar a fundo para que o dispositivo de arranque se desactive novamente. No Japão, por exemplo, vimos que muitos pilotos fazem uma manobra que não é natural. Na verdade, queremos rolar para a curva para fazer a nossa linha, mas agora temos de travar dessa forma, o que pode colocar o piloto atrás de nós numa posição diferente, o que pode causar problemas".

Portanto, a remoção do dispositivo de lançamento pode ser a solução mais fácil e rápida, afirmou Marini.

A partir de hoje, quinta-feira, é oficial que Marc Márquez, seis vezes campeão de MotoGP, se tornará o companheiro de marca da Ducati em 2024. "É ótimo do meu ponto de vista", disse o irmão de Valentino Rossi. "Penso que para todos nós será uma boa oportunidade para ver os dados dele e tentar encontrar algo para podermos melhorar."