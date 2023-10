Pol Espargaró: ¿Cómo de grande es su decepción?

Cuando Pol Espargaró visitó a su equipo GASGAS Factory Racing Tech3 en Silverstone, casi cuatro meses y medio después de la terrible caída en Portimão a principios de agosto, hizo saber que no quería interponerse en el camino de los talentos más jóvenes del Grupo Pierer (Augusto Fernández y Pedro Acosta) si no se encontraban plazas adicionales en MotoGP. Al mismo tiempo, sin embargo, se mantuvo firme: "Tengo un contrato de fábrica para 2024". Desde Austria se dice que este contrato de piloto titular será recompensado con unos 2 millones de euros al año.

Desde hace una semana está claro que Pol, de 32 años, tendrá que dar un paso atrás después de esta temporada y pasar a desempeñar el papel de piloto de pruebas y reserva, con hasta seis carreras como wild card en 2024. Dani Pedrosa también ha ampliado su contrato de piloto de pruebas.

¿Cómo se siente Pol Espargaró ahora que ya no tendrá un trabajo a tiempo completo en la categoría reina en 2024 después de diez años en MotoGP?

"Es lo que hay", suspira el asediado español. "Hemos hablado con la fábrica y hemos llegado a un acuerdo. Haremos la mayoría de las carreras wildcard en 2024 y apoyaremos a los dos equipos de MotoGP, KTM y GASGAS. Así que haré un trabajo diferente para Pierer Mobility AG al que hice este año. Ahora me esforzaré por familiarizarme con el nuevo papel de la planta. Aún discutiremos esto en detalle con los miembros de la junta directiva. Los próximos meses mostrarán cómo alineamos todas las tareas y cómo afrontamos este nuevo proyecto."

Pol insinuó la semana pasada que se había llegado a una solución amistosa. Pero básicamente los directivos de KTM le han dictado lo que va a pasar.

Sin embargo, al comienzo de la temporada todavía se le consideraba el jefe secreto del equipo porque ya había pasado cuatro años con KTM, de 2017 a 2020, y jugó un papel importante en el trabajo de desarrollo de la RC16. Pol cosechó seis podios y dos poles en los cuatro años.

Pero Pol aún tiene una cuenta pendiente. Quería ser el siguiente piloto de KTM en ganar una carrera en la "categoría reina" después de Binder (2 victorias) y Oliveira (6 victorias).

"No quiero decir necesariamente que esta decisión sea una decepción", ha eludido Pol Espargaró una respuesta clara hoy en Mandalika. "Simplemente ha sucedido ahora... Seguro que me hubiera gustado seguir como piloto titular el año que viene, porque siento que todavía soy lo suficientemente rápido. Después del largo parón, no soy tan rápido como me gustaría. Pero he estado desaparecido durante mucho tiempo y en esta fase la moto ha cambiado mucho. No he tenido tiempo suficiente para volver a encontrar la velocidad que quiero. Pero he sido lo suficientemente rápido".

El piloto del GASGAS-Tech3 RC16 lo demostró, por ejemplo, con el 6º puesto en la carrera Sprint de Spielberg a mediados de agosto.

"Pero así son las cosas", se resigna Espargaró a su suerte. "Ahora tengo que mostrar algo de madurez, tengo que esforzarme al menos. No quiero comportarme como un bebé y gritar y chillar. Voy a empezar este nuevo capítulo de mi vida con la mejor actitud posible y más madura que pueda; quiero hacerlo de la manera más positiva. Es la única manera de que esta decisión funcione, para todos los implicados".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.