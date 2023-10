Pol Espargaró : quelle est l'ampleur de sa déception ?

Lorsque Pol Espargaró a rendu visite à son équipe GASGAS Factory Racing Tech3 à Silverstone, près de quatre mois et demi après le terrible crash de Portimão début août, il a certes laissé entendre qu'il ne voulait pas gêner les jeunes talents du groupe Pierer (Augusto Fernández et Pedro Acosta) si aucune place supplémentaire en MotoGP n'était trouvée. Mais en même temps, il a maintenu : "J'ai un contrat d'usine pour 2024". Selon les informations en provenance d'Autriche, ce contrat de pilote titulaire serait rémunéré à hauteur d'environ 2 millions d'euros par an.

Depuis une semaine, il est clair que Pol, âgé de 32 ans, devra faire un pas en arrière après cette saison et se glisser dans le rôle de pilote d'essai et de réserve - avec jusqu'à six courses wildcard en 2024. Dani Pedrosa a également prolongé son contrat de pilote d'essai.

Comment Pol Espargaró se sent-il après dix ans de MotoGP, alors qu'il n'aura plus de travail à plein temps dans la catégorie reine en 2024 ?

"Hum. C'est comme ça", soupire le combatif Espagnol. "Nous avons parlé avec l'usine et nous avons trouvé un accord. En 2024, nous allons disputer la majorité des courses en wildcard et soutenir les deux teams MotoGP de KTM et GASGAS. Je vais donc assumer pour Pierer Mobility AG une tâche différente de celle de cette année. Je vais maintenant m'efforcer de me familiariser avec ce nouveau rôle pour l'usine. Nous en discuterons encore précisément avec les membres du conseil d'administration. Dans les prochains mois, nous verrons comment nous allons coordonner toutes les tâches et comment nous allons aborder ce nouveau projet".

Pol a certes laissé entendre la semaine dernière qu'une solution à l'amiable avait été trouvée. Mais en fait, ce sont les managers de KTM qui lui ont dicté ce qui allait se passer.

Au début de la saison, il était encore considéré comme le leader secret de l'équipe, car il a déjà passé quatre ans avec KTM de 2017 à 2020 et a largement contribué au travail de développement de la RC16. Au cours de ces quatre années, Pol a décroché six podiums et deux pole positions.

Mais Pol a encore un compte à régler. Il voulait être le prochain pilote KTM à remporter une course en "première classe", après Binder (2 victoires) et Oliveira (6 victoires).

"Je ne veux pas forcément dire que cette décision est une déception", a déclaré Pol Espargaró aujourd'hui à Mandalika, évitant de donner une réponse claire. "C'est juste que c'est arrivé... J'aurais certainement aimé rester pilote titulaire l'année prochaine, car je sens que je suis encore assez rapide. Après cette longue pause, je ne suis certes pas aussi rapide que je le souhaiterais. Mais j'ai été absent longtemps, et pendant cette période, la moto a beaucoup changé. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu assez de temps pour retrouver la vitesse que je souhaitais. Mais j'ai été assez rapide".

Le pilote GASGAS-Tech3-RC16 l'a par exemple montré à la mi-août en terminant sixième de la course de sprint de Spielberg.

"Mais c'est comme ça que ça se passe", explique Espargaró en se résignant à son sort. "Je dois maintenant faire preuve d'une certaine maturité, je dois au moins m'efforcer de le faire. Je ne veux pas me comporter comme un bébé en criant et en hurlant. Je vais ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie avec la meilleure attitude possible et la plus mature possible ; je veux le faire de la manière la plus positive possible. C'est la seule façon de faire en sorte que cette décision fonctionne - pour tout le monde".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.