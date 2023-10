Pol Espargaró: quanto è grande la sua delusione?

Poiché i responsabili di Pierer-Mobility hanno ingaggiato cinque piloti per quattro posti in MotoGP e non hanno ottenuto ulteriori slot, Pol Espargaró deve concludere la sua carriera di pilota titolare. Non fa un buco nell'acqua con il cuore.

Quando Pol Espargaró ha visitato il suo team GASGAS Factory Racing Tech3 a Silverstone, quasi quattro mesi e mezzo dopo il terribile incidente di Portimão all'inizio di agosto, ha fatto sapere di non voler ostacolare i giovani talenti del Gruppo Pierer (Augusto Fernández e Pedro Acosta) se non si fossero trovati altri posti in MotoGP. Allo stesso tempo, però, è rimasto fermo: "Ho un contratto con la fabbrica per il 2024". Dall'Austria si dice che questo contratto da pilota regolare sarà ricompensato con circa 2 milioni di euro all'anno.

Da una settimana è chiaro che il 32enne Pol dovrà fare un passo indietro dopo questa stagione e scivolare nel ruolo di pilota collaudatore e di riserva - con un massimo di sei gare wildcard nel 2024. Anche Dani Pedrosa ha prolungato il suo contratto di pilota collaudatore.

Come si sente Pol Espargaró ora che non avrà più un lavoro a tempo pieno nella classe regina nel 2024 dopo dieci anni di MotoGP?

"È quello che è", ha sospirato lo spagnolo. "Abbiamo parlato con la fabbrica e abbiamo trovato un accordo. Nel 2024 faremo la maggior parte delle gare wildcard e supporteremo i due team della MotoGP, KTM e GASGAS. Quindi farò un lavoro diverso per Pierer Mobility AG rispetto a quest'anno. Ora mi sforzerò di familiarizzare con il nuovo ruolo dello stabilimento. Ne discuteremo ancora in dettaglio con i membri del consiglio di amministrazione. I prossimi mesi mostreranno come allineare tutti i compiti e come affrontare questo nuovo progetto".

La scorsa settimana Pol ha lasciato intendere che era stata raggiunta una soluzione amichevole. Ma in pratica i dirigenti KTM gli hanno imposto cosa accadrà.

Eppure, all'inizio della stagione era ancora considerato il leader segreto del team perché aveva già trascorso quattro anni con KTM dal 2017 al 2020 e aveva svolto un ruolo importante nel lavoro di sviluppo della RC16. In questi quattro anni Pol ha collezionato sei podi e due pole position.

Ma Pol ha ancora un conto in sospeso. Voleva essere il prossimo pilota KTM a vincere una gara nella "classe regina" dopo Binder (2 vittorie) e Oliveira (6 vittorie).

"Non voglio necessariamente dire che questa decisione sia una delusione", si è sottratto Pol Espargaró a una risposta chiara oggi a Mandalika. "È successo adesso... Sicuramente mi sarebbe piaciuto rimanere come corridore regolare l'anno prossimo, perché sento di essere ancora abbastanza veloce. Dopo la lunga pausa, non sono veloce come vorrei. Ma sono mancato per molto tempo e in questa fase la moto è cambiata molto. Non ho avuto abbastanza tempo per ritrovare la velocità che voglio. Ma ero abbastanza veloce".

Il pilota della GASGAS-Tech3 RC16 lo ha dimostrato, ad esempio, con il 6° posto nella Sprint Race di Spielberg a metà agosto.

"Ma è così che va", si rassegna Espargaró al suo destino. "Ora devo mostrare un po' di maturità, devo fare almeno uno sforzo. Non voglio comportarmi come un bambino, urlare e gridare. Inizierò questo nuovo capitolo della mia vita con l'atteggiamento migliore e più maturo possibile; voglio farlo nel modo più positivo possibile. È l'unico modo per far funzionare questa decisione, per tutte le persone coinvolte".

