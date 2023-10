Pol Espargaró: Qual é o tamanho da sua desilusão?

Devido ao facto de os responsáveis da Pierer-Mobility terem contratado cinco pilotos para quatro lugares no MotoGP e não terem conseguido mais vagas, Pol Espargaró tem de terminar a sua carreira de piloto regular. Não faz do seu coração um poço de homicídio.

Quando Pol Espargaró visitou a sua equipa GASGAS Factory Racing Tech3 em Silverstone, quase quatro meses e meio após o terrível acidente em Portimão, no início de agosto, fez saber que não queria ficar no caminho dos jovens talentos do Grupo Pierer (Augusto Fernández e Pedro Acosta) se não fossem encontrados mais lugares no MotoGP. Ao mesmo tempo, porém, ele se manteve firme: "Tenho um contrato de fábrica para 2024". A palavra da Áustria é que este contrato de piloto regular será recompensado com cerca de 2 milhões de euros por ano.

Há uma semana que se tornou claro que Pol, de 32 anos, terá de dar um passo atrás após esta época e passar para o papel de piloto de testes e de reserva - com até seis corridas de wildcard em 2024. Dani Pedrosa também prolongou o seu contrato de piloto de testes.

Como se sente Pol Espargaró agora que vai deixar de ter um emprego a tempo inteiro na categoria rainha em 2024, depois de dez anos no MotoGP?

"É o que é", suspirou o espanhol. "Falámos com a fábrica e chegámos a um acordo. Vamos fazer a maioria das corridas de wildcard em 2024 e apoiar as duas equipas de MotoGP, a KTM e a GASGAS. Por isso, vou fazer um trabalho diferente para a Pierer Mobility AG do que fiz este ano. Vou agora fazer um esforço para me familiarizar com o novo papel da fábrica. Continuaremos a discutir este assunto em pormenor com os membros da direção. Os próximos meses mostrarão como alinharemos todas as tarefas e como enfrentaremos este novo projeto".

Na semana passada, Pol deu a entender que se tinha chegado a uma solução amigável. Mas basicamente os directores da KTM ditaram-lhe o que vai acontecer.

No entanto, no início da época, ainda era considerado o chefe de equipa secreto, porque já tinha passado quatro anos com a KTM, de 2017 a 2020, e desempenhou um papel importante no trabalho de desenvolvimento da RC16. Pol arrecadou seis pódios e duas pole positions nestes quatro anos.

Mas Pol ainda tem contas a ajustar. Ele queria ser o próximo piloto da KTM a vencer uma corrida na "categoria rainha", depois de Binder (2 vitórias) e Oliveira (6 vitórias).

"Não quero necessariamente dizer que esta decisão é uma desilusão", disse Pol Espargaró, esquivando-se a dar uma resposta clara hoje em Mandalika. "Aconteceu agora... De certeza que gostaria de continuar como piloto regular no próximo ano, porque sinto que ainda sou suficientemente rápido. Depois da longa pausa, não estou tão rápido como gostaria de estar. Mas estive ausente durante muito tempo e, nesta fase, a mota mudou muito. Não tive tempo suficiente para voltar a encontrar a velocidade que queria. Mas fui suficientemente rápido".

O piloto da GASGAS-Tech3 RC16 mostrou-o, por exemplo, com o 6º lugar na Sprint Race em Spielberg, em meados de agosto.

"Mas é assim que as coisas são," Espargaró resigna-se ao seu destino. "Agora tenho de mostrar alguma maturidade, tenho de fazer um esforço, pelo menos. Não quero agir como um bebé, gritar e berrar. Vou começar este novo capítulo da minha vida com a melhor atitude possível e a mais madura possível; quero fazê-lo da forma mais positiva possível. É a única forma de fazer com que esta decisão resulte - para todos os envolvidos."

