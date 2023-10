Maverick Viñales : "Repsol Honda ? Rien entendu"

Un sujet domine le paddock du MotoGP avant le GP d'Indonésie : le passage de Marc Márquez dans l'équipe cliente Ducati de Gresini Racing et sa succession non résolue dans l'équipe d'usine Repsol-Honda.

Le fait que les contrats MotoGP ne sont pas gravés dans la pierre n'est pas seulement clair depuis l'accord Gresini de Marc Márquez, enfin confirmé officiellement, pour lequel la superstar de la scène, âgée de 30 ans, résilie à la fin de la saison l'accord avec Honda qui courait en fait jusqu'en 2024 inclus.

Maverick Viñales et Yamaha se sont déjà séparés prématurément en 2021, en août, après l'esclandre de Spielberg. "Je n'ai pas rompu de contrat, nos chemins se sont séparés", a prévenu l'Espagnol de 28 ans à ce sujet jeudi à Mandalika.

Interrogé sur la situation de Marc Márquez et de Honda, Viñales s'est gardé de toute appréciation. "Je ne sais pas, mais de mon point de vue, ils ont trouvé un accord. Sinon, l'affaire irait au tribunal et on ne sait jamais ce qui se passerait".

Du point de vue du neuf fois vainqueur du MotoGP, qui a rejoint l'équipe d'usine Aprilia après avoir quitté Yamaha au bout de quelques semaines, est-il donc juste qu'un constructeur laisse partir un pilote malheureux plutôt que de le garder à tout prix ? "Honnêtement, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Je n'en sais rien", a déclaré Maverick en restant à nouveau vague.

Son nom a été évoqué ces derniers jours, notamment dans les médias espagnols, comme candidat à la succession de Márquez dans l'équipe d'usine Repsol-Honda. En Indonésie, Viñales a répondu à ces rumeurs : "Je n'ai rien entendu pour le moment, mais il est toujours bon d'être ouvert, d'écouter et de comprendre". Pour l'heure, il se concentre toutefois à 100 % sur Aprilia. "Nous avons six week-ends de course devant nous et mon objectif est de réaliser une très bonne performance dans la dernière partie de la saison".

Comment Viñales voit-il la situation de départ du championnat du monde pour 2024 avec les derniers développements sur le marché des pilotes ? "Je vois une autre Ducati forte". Cela rend-il la vie encore plus difficile pour la concurrence ? "Nous verrons, je pense que ce sera difficile en interne chez Ducati", n'a-t-il pas pu s'empêcher de lancer une pique à l'armada de Borgo Panigale.

"On verra, mais on voit bien que tous les pilotes qui vont chez Ducati sont super rapides. Eh bien, merde. Mais dans ce monde, rien n'est simple, c'est toujours difficile - sauf si nous sommes à Montmeló", a déclaré le pilote Aprilia en riant, faisant référence à la forte performance de la RS-GP sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

