Maverick Viñales: "Repsol Honda? Non ho sentito nulla"

Il fatto che i contratti della MotoGP non siano affatto definiti è stato chiaro non solo da quando è stato finalmente confermato ufficialmente l'accordo con Gresini di Marc Márquez, per il quale la superstar trentenne della scena ha rescisso a fine stagione il suo accordo con Honda, che in realtà arriva fino al 2024 compreso.

Maverick Viñales e la Yamaha si sono separati anticipatamente nel 2021, ad agosto, dopo lo scandalo dello Spielberg. "Non ho rotto alcun contratto, le nostre strade si sono separate", ha detto il 28enne spagnolo giovedì a Mandalika.

Interrogato sulla situazione di Marc Márquez e della Honda, Viñales si è trattenuto dal fare una valutazione. "Non lo so, ma dal mio punto di vista hanno trovato un accordo. Altrimenti si andrebbe in tribunale e non si sa mai cosa succederà".

Dal punto di vista del nove volte vincitore della MotoGP, che si è unito al team Aprilia poche settimane dopo l'uscita dalla Yamaha, è giusto allora che un costruttore lasci andare un pilota insoddisfatto piuttosto che tenerlo a tutti i costi? "Onestamente non so cosa dire al riguardo. Non lo so", ha detto ancora Maverick, rimanendo sul vago.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato fatto, soprattutto dai media spagnoli, come candidato a succedere a Márquez nel team Repsol Honda. In risposta alle voci, Viñales ha dichiarato in Indonesia: "Al momento non ho sentito nulla, ma è sempre bene essere aperti, ascoltare e capire". Al momento, però, la sua attenzione è concentrata al 100% sull'Aprilia. "Ci sono sei weekend di gara davanti a noi e il mio obiettivo è quello di fare una prestazione davvero buona nel tratto finale della stagione".

Con i recenti sviluppi del mercato piloti, come vede Viñales la posizione di partenza del Campionato del Mondo per il 2024? "Vedo un'altra Ducati forte". Questo renderà la vita ancora più difficile alla concorrenza? "Vedremo, credo che sarà difficile per la Ducati all'interno", non ha resistito a una battuta in direzione dell'armata di Borgo Panigale.

"Vedremo, ma si vede che tutti i piloti che vanno in Ducati sono velocissimi. Beh, che sfiga. Ma in questo mondo non c'è niente di facile, è sempre difficile, a meno che non siamo al Montmelò", ha riso il pilota dell'Aprilia, riferendosi alla forte prestazione della RS-GP sul Circuito di Barcellona-Catalunya.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1/10):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.