Maverick Viñales: "Repsol Honda? Não ouvi nada"

Um tema domina o paddock de MotoGP antes do GP da Indonésia: a mudança de Marc Márquez para a equipa cliente da Ducati, a Gresini Racing, e a sua sucessão na equipa de fábrica da Repsol Honda, ainda por resolver.

por Simon Patterson - Automatic translation from German

O facto de os contratos de MotoGP não estarem de forma alguma gravados na pedra ficou claro não só desde que o acordo de Marc Márquez com a Gresini foi finalmente confirmado oficialmente, pelo que a superestrela de 30 anos rescindiu o seu acordo com a Honda no final da época, que na verdade vai até 2024, inclusive.

Maverick Viñales e a Yamaha separaram-se no início de 2021, em agosto, após o escândalo de Spielberg. "Eu não quebrei nenhum contrato, nossos caminhos se separaram", disse o espanhol de 28 anos sobre o assunto em Mandalika na quinta-feira.

Questionado sobre a situação de Marc Márquez e da Honda, Viñales conteve-se numa avaliação. "Não sei, mas do meu ponto de vista eles chegaram a um acordo. Caso contrário, a questão iria para tribunal e nunca se sabe o que vai acontecer."

Do ponto de vista do nove vezes vencedor do MotoGP, que se juntou à equipa de fábrica da Aprilia algumas semanas após a sua saída da Yamaha, é correto para um fabricante deixar sair um piloto insatisfeito em vez de o manter a todo o custo? "Sinceramente, não sei o que dizer sobre isso. Não sei", Maverick voltou a ser vago.

O seu nome tem surgido nos últimos dias, especialmente nos meios de comunicação espanhóis, como candidato a suceder a Márquez na equipa de fábrica da Repsol Honda. Em resposta aos rumores, Viñales disse na Indonésia: "Eu não ouvi nada no momento, mas é sempre bom estar aberto, ouvir e entender." O seu foco de momento, contudo, está a 100 por cento na Aprilia. "Temos seis fins-de-semana de corrida pela frente e o meu objetivo é ter um bom desempenho na reta final da época."

Com os recentes desenvolvimentos no mercado de pilotos, como é que Viñales vê a posição de partida para o Campeonato do Mundo de 2024? "Vejo outra Ducati forte." Será que isso torna a vida ainda mais difícil para a concorrência? "Veremos, acho que vai ser difícil para a Ducati - internamente", ele não resistiu a um golpe na direção da armada de Borgo Panigale.

"Veremos, mas podemos ver que todos os pilotos que vão para a Ducati são super-rápidos. Bem, que chatice. Mas neste mundo nada é fácil, é sempre difícil - a não ser que estejamos em Montmeló," riu-se o piloto da Aprilia, referindo-se ao forte desempenho da RS-GP no Circuito de Barcelona-Catalunha.

