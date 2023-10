Marc Márquez: "La Honda era la mia zona di comfort".

È stato uno dei segreti peggio custoditi degli ultimi anni. Perché Marc Márquez ha spifferato giovedì al GP di Misano e ha detto ai giornalisti che il test di lunedì con il prototipo Honda RC213V 2024 non avrebbe più avuto alcuna influenza sulla sua decisione per il 2024. Aveva già preso una decisione.

A quel punto, grazie all'intervista esclusiva di SPEEDWEEK.com al CEO di KTM Stefan Pierer, tutto il paddock sapeva che Márquez era stato offerto agli austriaci più volte negli ultimi mesi. "Ma non è adatto a noi", ha dichiarato Stefan Pierer in modo inequivocabile.

Per questo motivo le trattative tra Márquez e la Ducati erano già iniziate ad agosto. All'inizio si era pensato di farlo correre per la Pramac. Perché lì avrebbe avuto la moto GP24 di serie dopo la partenza di Zarco. Ora mi aspettano grandi cambiamenti in tutti i settori. Ma voglio tornare a sorridere quando avrò il casco in testa. E se sorrido, tutto verrà come immagino".