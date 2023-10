Marc Márquez: "A Honda era a minha zona de conforto".

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Foi um dos segredos mais mal guardados dos últimos anos. Porque Marc Márquez deu a notícia na quinta-feira no GP de Misano e disse aos jornalistas que o teste de segunda-feira com o protótipo Honda RC213V de 2024 já não teria qualquer influência na sua decisão para 2024. Ele já tinha tomado uma decisão.

Nessa altura, através da entrevista exclusiva da SPEEDWEEK.com com o CEO da KTM, Stefan Pierer, todo o paddock sabia que Márquez tinha sido oferecido aos austríacos várias vezes nos últimos meses. "Mas ele não se encaixa connosco", afirmou Stefan Pierer de forma inequívoca.

É por isso que as negociações entre Márquez e a Ducati já tinham começado em agosto. No início, eles consideraram se ele deveria correr pela Pramac. Porque aí ele teria máquinas de fábrica GP24 após a saída de Zarco. Agora esperam-me grandes mudanças em todas as áreas. Mas quero voltar a ter um sorriso na cara quando tiver o capacete na cabeça. E se eu sorrir, tudo vai correr como eu imagino".