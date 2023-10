Bagnaia : "Marc Márquez mènera le test de Valence".

Francesco "Pecco" Bagnaia et Jorge Martin ne sont séparés que de trois points à six Grands Prix de la fin, mais la lutte pour le championnat du monde passe clairement au second plan en Indonésie. Lors de la conférence de presse de jeudi, tout a tourné autour de l'accord Gresini de Marc Márquez, désormais officiellement confirmé.

Ses futurs collègues de la marque Ducati ne sont certes plus surpris par cette décision, Bagnaia avait déjà lancé un "Bye-bye, Honda" éloquent après le GP du Japon. "Il y a trois ou quatre mois, c'était impensable, mais ces derniers temps, il était clair que cela irait dans cette direction. Ce que j'ai dit en conférence de presse après la course au Japon était ce que je pensais aussi", a souligné l'Italien de 26 ans.

"Je pense que c'est bon pour nous et pour le sport", a poursuivi le champion du monde MotoGP. "Il est certain que Marc trouvera un bon rythme sur notre moto. Il se sentira à l'aise et il ne lui faudra pas trop longtemps pour être meilleur et plus rapide que dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Ce sera bien de partager les données avec lui et intéressant de voir ce qu'il fait. Mais ce sera aussi une bonne compétition pour lui. Nous sommes huit pilotes très compétitifs, ce sera intéressant", a confirmé le pilote d'usine des Rouges de Borgo Panigale.

L'as Pramac Martin est allé dans le même sens : "Ce sera un beau défi pour nous, mais aussi pour lui. Il a passé de nombreuses années sur la même moto. Un changement n'est jamais facile, mais notre moto est formidable et je pense qu'il s'adaptera rapidement. Pour nous, c'est un grand défi, nous pouvons nous comparer à Marc, l'un des meilleurs de l'histoire. Je pense qu'il sera très intéressant de voir ses données. J'ai hâte d'y être".

Contrairement aux pilotes Lenovo et Pramac, Márquez ne pilotera pas une moto d'usine actuelle chez Gresini Racing en 2024, mais une Desmosedici GP23 de la saison 2023. Néanmoins, de nombreux observateurs le croient capable de se placer devant dès le début.

Bagnaia est allé encore plus loin : "Je pense que la première approche aura lieu à Valence - et il mènera le test parce qu'il devra certainement essayer un 'time attack' avec notre moto. Il mènera parce que notre moto s'adapte à tous les styles de pilotage et qu'elle est très prévisible. Et en ce qui concerne l'année prochaine, il aura [avec la GP23] une très bonne moto, car notre moto est très compétitive. On peut freiner très fort, comme il le fait déjà avec la Honda, et le moteur est rapide. Je ne sais pas s'il se battra pour le titre de champion du monde, mais il sera certainement dans le top 5".

"C'est difficile à prédire, nous devons attendre Valence et la première course au Qatar, mais j'ai le sentiment qu'il va se battre pour le championnat du monde", a ajouté Martin.

Enea Bastianini, lui-même quadruple vainqueur en MotoGP sous les couleurs de Gresini avant de rejoindre l'équipe d'usine, le sait déjà : "Marc sera rapide, je le sais. Il y a un an, j'avais également dit à Nadia qu'Alex serait rapide dès le départ - et nous l'avons vu, il est monté sur le podium lors de la deuxième course. Marc est un talent incroyable en MotoGP, il sera un problème dès la première course", a ajouté la "Bestia" en souriant.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.