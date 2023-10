Bagnaia: "Marc Márquez guiderà i test di Valencia".

Francesco "Pecco" Bagnaia e Jorge Martin sono separati da soli tre punti a sei Gran Premi dalla fine, ma la lotta per il Campionato del Mondo passa chiaramente in secondo piano in Indonesia. La conferenza stampa di giovedì è stata tutta dedicata all'accordo di Marc Márquez con Gresini, ora ufficialmente confermato.

Naturalmente, i suoi futuri colleghi della Ducati non sono più sorpresi dalla mossa; dopo il GP del Giappone, Bagnaia aveva già significativamente interloquito con un "Ciao ciao, Honda". "Tre o quattro mesi fa era impensabile, ma ultimamente era chiaro che si sarebbe andati in quella direzione. Quello che ho detto nella conferenza stampa dopo la gara in Giappone era quello che pensavo anch'io", ha sottolineato il 26enne italiano.

"Penso che sia un bene per noi e per lo sport", ha continuato il campione del mondo della MotoGP. "Sicuramente Marc troverà un buon ritmo sulla nostra moto. Si sentirà a suo agio e non gli ci vorrà molto per essere migliore e più veloce della situazione in cui si trova attualmente. Sarà bello condividere i dati con lui e sarà interessante vedere cosa farà. Ma sarà anche una buona competizione per lui. Siamo otto piloti molto competitivi, quindi sarà interessante", ha affermato il pilota della Rossa di Borgo Panigale.

L'asso della Pramac Martin ha fatto eco allo stesso sentimento: "Sarà una bella sfida per noi, ma anche per lui. Ha alle spalle molti anni con la stessa moto. Un cambiamento non è mai facile, ma la nostra moto è ottima e credo che si adatterà rapidamente. Per noi è una grande sfida, possiamo confrontarci con Marc, uno dei migliori della storia. Credo che sarà molto interessante vedere i suoi dati. Non vedo l'ora".

A differenza dei piloti Lenovo e Pramac, nel 2024 Márquez non guiderà un'attuale moto ufficiale del Gresini Racing, ma una Desmosedici GP23 della stagione 2023. Tuttavia, molti osservatori ritengono che possa essere un protagonista fin dall'inizio.

Bagnaia si è spinto oltre: "Credo che il primo approccio avverrà a Valencia - e sarà lui a condurre il test perché dovrà sicuramente provare un 'time attack' con la nostra moto. Sarà lui a guidare perché la nostra moto si adatta a ogni stile di guida ed è molto prevedibile. E per quanto riguarda il prossimo anno, avrà una moto molto buona [con la GP23] perché la nostra moto è molto competitiva. Si può frenare molto forte, come fa già con la Honda, e il motore è veloce. Non so se lotterà per il titolo mondiale, ma di sicuro sarà tra i primi cinque".

"È difficile fare previsioni, dobbiamo aspettare Valencia e la prima gara in Qatar, ma ho la sensazione che lotterà per il campionato del mondo", ha aggiunto Martin.

Enea Bastianini, anch'egli quattro volte vincitore della MotoGP con i colori Gresini prima di entrare nel team ufficiale, lo sa già: "Marc sarà veloce, lo so. Un anno fa ho anche detto a Nadia che Alex sarebbe stato veloce fin dall'inizio - e lo abbiamo visto, è salito sul podio nella seconda gara. Marc è un talento incredibile della MotoGP, sarà un problema fin dalla prima gara", ha aggiunto la "Bestia" con un sorriso.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1.10.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.