Bagnaia: "Marc Márquez vai liderar o teste de Valência".

A armada da Ducati vai receber uma adição de primeira classe em 2024, sob a forma do hexacampeão de MotoGP Marc Márquez. É isto que Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Enea Bastianini esperam do seu novo colega de marca.

Francesco "Pecco" Bagnaia e Jorge Martin estão separados por apenas três pontos a seis Grandes Prémios do fim, mas a luta pelo Campeonato do Mundo está claramente a ficar para trás na Indonésia. A conferência de imprensa de quinta-feira foi sobre o acordo de Marc Márquez com a Gresini, agora oficialmente confirmado.

É claro que os seus futuros colegas da Ducati já não estão surpreendidos com a mudança; depois do GP do Japão, Bagnaia já tinha intervido significativamente com um "Adeus, Honda". "Há três ou quatro meses era impensável, mas ultimamente era claro que iria nessa direção. O que eu disse na conferência de imprensa após a corrida no Japão era o que eu também pensava", sublinhou o italiano de 26 anos.

"Penso que é bom para nós e para o desporto", continuou o Campeão do Mundo de MotoGP. "De certeza que o Marc vai encontrar um bom ritmo na nossa moto. Ele vai sentir-se confortável e também não vai demorar muito tempo para ser melhor e mais rápido do que a situação em que se encontra neste momento. Será bom partilhar os dados com ele e interessante ver o que ele faz. Mas também será uma boa competição para ele. Somos oito pilotos muito competitivos, por isso vai ser interessante", afirmou o piloto da Red Factory de Borgo Panigale.

O ás da Pramac, Martin, fez eco do mesmo sentimento: "Vai ser um bom desafio para nós, mas também para ele. Ele tem muitos anos com a mesma mota. Uma mudança nunca é fácil, mas a nossa moto é óptima e penso que ele se vai adaptar rapidamente. Para nós é um grande desafio, podemos comparar-nos com o Marc, um dos melhores da história. Penso que vai ser muito interessante ver os dados dele. Estou ansioso por isso".

Ao contrário dos pilotos da Lenovo e da Pramac, Márquez não vai pilotar uma moto de fábrica atual na Gresini Racing em 2024, mas sim uma Desmosedici GP23 da época de 2023. No entanto, muitos observadores acreditam que ele estará entre os primeiros colocados desde o início.

Bagnaia foi mais longe: "Penso que a primeira abordagem será em Valência - e ele vai liderar o teste porque terá certamente de tentar um 'contrarrelógio' com a nossa moto. Ele vai liderar porque a nossa mota adapta-se a todos os estilos de condução e é uma mota muito previsível. E quanto ao próximo ano, ele vai ter uma mota muito boa [com a GP23] porque a nossa mota é muito competitiva. Pode-se travar muito forte com ela, como ele já faz com a Honda, e o motor é rápido. Não sei se ele vai lutar pelo título do Campeonato do Mundo, mas entre os cinco primeiros vai estar de certeza."

"É difícil prever, temos de esperar por Valência e pela primeira corrida no Qatar, mas tenho a sensação de que ele vai lutar pelo campeonato do mundo", acrescentou Martin.

Enea Bastianini, ele próprio quatro vezes vencedor do MotoGP com as cores da Gresini antes de se juntar à equipa de fábrica, já sabe: "Marc vai ser rápido, eu sei disso. Também disse à Nadia há um ano que o Alex seria rápido desde o início - e vimos isso, ele terminou no pódio na segunda corrida. O Marc é um talento incrível no MotoGP, ele vai ser um problema desde a primeira corrida", acrescentou a "Bestia" com um sorriso.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.