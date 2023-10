Marc Márquez: "No quería perder otro año".

Como no podía ser de otra manera, Marc Márquez ha sido hoy el centro de atención en Indonesia mientras los protagonistas habituales de MotoGP respondían a las preguntas de los periodistas. No todos los días el seis veces campeón del mundo de MotoGP anuncia un cambio de marca después de once años. Y no todos los días un piloto de fábrica bien pagado se pasa a un equipo privado, prácticamente gratis.

Barry Sheene, tras sus dos títulos mundiales con el equipo oficial Suzuki en la temporada 1979 y su tercer puesto en el campeonato del mundo, abandonó voluntariamente el equipo oficial y creó su equipo privado Yamaha 500 con el patrocinador Akai. Tuvo que conformarse con el 15º puesto en el Campeonato del Mundo del año siguiente porque la moto de producción no era competitiva.

Pero los cálculos de Sheene siguieron saliendo bien: Yamaha le ascendió al equipo oficial junto a Kenny Roberts en 1981, y volvió a triunfar en la categoría de medio litro, terminando cuarto en el Campeonato del Mundo.

Marc Márquez consiguió la pole position en el inicio de la temporada 2023 en Portimão este año, además del tercer puesto en el sprint. Pero el día después, el sufrimiento continuó para Marc Márquez, porque esta actuación sólo podía comprarse con un enorme riesgo - y sobre todo con maniobras de frenada tardía extremadamente imprudentes. Por eso, el domingo superó a Oliveira justo en la fase inicial, y Jorge Martín se quedó atrás debido a un desvío forzado.

Sin embargo, no había indicios de que Marc Márquez cambiara de marca en ese momento, y menos aún al equipo cliente Gresini.

Pero tras el desastre de Sajonia (cinco caídas) y Assen (allí tampoco participó en la carrera del domingo), el plan maduró en el parón veraniego de la estrella de Honda para disolver el contrato Honda válido hasta 2024.

"Es cierto, fui competitivo en la primera parte de la temporada", admite Marc. "Pero eso implicaba mucho, mucho riesgo. "Por eso empecé la segunda parte de la temporada con una actitud diferente. También he estado arriesgando desde Silverstone, a principios de agosto, pero no tan fuerte como al principio de la temporada. Me lesioné antes de las vacaciones de verano, me hice mucho daño. Y cuando tienes tantas lesiones, no tienes la cabeza despejada. En situaciones tan difíciles, no puedes tomar decisiones importantes. En esas fases tienes que ser paciente; eso es lo que he aprendido en el pasado".

Márquez continuó: "Después del parón veraniego tuve algunas conversaciones agradables con Honda. Pero cada carrera era especialmente problemática porque cada fin de semana de Gran Premio mi mentalidad cambiaba. Surgían muchas dudas. Al mismo tiempo, estaba en contacto con Gresini en ese momento. Pero les dije: 'No voy a firmar un contrato en este momento. Pero si queréis esperar mi decisión, esperadme'. Sin embargo, no les prometí nada.

"Porque tomé mi decisión final anteayer martes, dos días después del GP de Japón", continuó Marc. "Sí, como he dicho, tuve que salir de mi zona de confort. Lo más fácil hubiera sido quedarme con Honda. Mi equipo está allí, tengo la moto y la situación bajo control. Además, tengo un buen sueldo. Hubiera sido la solución más fácil. Pero lo tenía claro: si tengo que cuidar de mi bienestar y de mi carrera, tengo que buscar un nuevo reto. Creo que el mejor lugar para mi futuro es el equipo Gresini. Por eso hice esta elección. Es un ambiente familiar, tienen la mejor moto del sector, y además mi hermano está allí. Será un gran reto para mí y para el equipo Gresini. Pero han tenido un gran éxito en el pasado con Enea Bastianini, y este año con mi hermano Alex. Por eso he tomado esta decisión. Lo importante será que vuelva a encontrar la alegría de correr".

Marc Márquez no oculta que también estaba pensando en un "año sabático", es decir, un año de descanso de las carreras.

Porque siempre habló de un plan A, un plan B y un plan C.

"Sí, tomarme un año sabático era una de las opciones", dice el piloto oficial de Honda. "Para mí estaba claro: correr sin alegría ya no es una opción. No tiene sentido. Lo he hecho a menudo en los últimos cuatro años. Quiero luchar en el presente y ser competitivo. No importa si tienes un título mundial u ocho. Tienes que ser rápido en el presente, no en el pasado. Y ese era mi objetivo. Había diferentes opciones para 2024. No quiero decir más y no lo haré, por respeto a todos esos equipos. El equipo que me esperó pacientemente fue Gresini Racing. Aceptaron este póquer aunque no les prometí nada".

"Acepté con Gresini el martes después del GP de Motegi, luego hablé por teléfono con Honda en Japón", informó Marc. "La separación era también la mejor solución para HRC para este proyecto. Porque ahora necesitan tiempo y tienen que invertir todo el presupuesto en la moto. Una fábrica de motos y una marca tienen tiempo. Pero los pilotos no tenemos tanto tiempo. No quería perder otra temporada".