Marc Márquez : "Je ne voulais pas perdre une année de plus".

Marc Márquez était naturellement au centre de l'attention aujourd'hui en Indonésie, lorsque les protagonistes habituels du MotoGP ont répondu aux questions des journalistes. Ce n'est pas tous les jours que le sextuple champion du monde MotoGP annonce un changement de marque après onze ans. Et ce n'est pas tous les jours qu'un pilote d'usine bien payé passe dans une équipe privée, pratiquement pour rien.

Après ses deux titres de champion du monde avec l'équipe d'usine Suzuki, Barry Sheene a quitté volontairement l'équipe d'usine après la saison 1979 et sa troisième place au championnat du monde pour créer son équipe privée Yamaha 500 avec le sponsor Akai. Il a dû se contenter d'une 15e place au championnat du monde l'année suivante, car le Production Racer n'était pas compétitif.

Mais le calcul de Sheene a tout de même fonctionné : En 1981, Yamaha l'a promu dans l'équipe d'usine aux côtés de Kenny Roberts - et il s'est à nouveau illustré dans la catégorie des demi-litres en terminant quatrième du championnat du monde.

Cette année, Marc Márquez a décroché la pole position à Portimão lors de l'ouverture de la saison 2023, ainsi que la troisième place au sprint. Mais le lendemain, le calvaire s'est poursuivi pour Marc Márquez, car cette performance ne pouvait s'acheter qu'au prix d'une énorme prise de risque - et surtout de manœuvres de freinage tardif extrêmement téméraires. C'est pour cette raison qu'il a éliminé Oliveira dès la phase initiale le dimanche et que Jorge Martin a été distancé par un détour forcé.

Malgré cela, aucun changement de marque de Marc Márquez ne se profilait à l'époque, et encore moins vers l'équipe cliente Gresini.

Mais après le désastre de Saxe (cinq chutes) et d'Assen (il n'y a pas non plus participé à la course du dimanche), la star de Honda a mûri pendant la pause estivale le projet de résilier le contrat Honda valable jusqu'en 2024.

"C'est vrai que j'étais compétitif dans la première partie de la saison", reconnaît Marc. "Mais cela impliquait beaucoup, beaucoup de risques. "C'est pourquoi j'ai commencé la deuxième partie de la saison avec une attitude différente. Je prends également des risques depuis Silverstone début août, mais pas aussi importants qu'en début de saison. J'ai été blessé avant la pause estivale, je me suis souvent fait mal. Et quand tu as autant de blessures, tu n'as pas les idées claires. Dans des situations aussi difficiles, tu ne peux pas prendre de décisions importantes. Dans ces phases, tu dois être patient ; c'est ce que j'ai appris dans le passé".

Márquez poursuit : "Après la pause estivale, j'ai eu quelques discussions sympathiques avec Honda. Mais chaque course a été particulièrement pénible, car à chaque week-end de GP, ma mentalité a changé. De nombreux doutes sont apparus. En même temps, j'étais en contact avec Gresini à ce moment-là. Mais je leur ai dit : 'Je ne signerai pas de contrat à ce stade. Mais si vous voulez attendre ma décision, alors attendez-moi'. Je ne leur ai cependant rien promis.

"Car j'ai pris ma décision finale l'avant-dernier mardi, deux jours après le GP du Japon", a poursuivi Marc. "Oui, comme je l'ai dit, j'ai dû sortir de ma zone de confort. La solution la plus simple aurait été de rester chez Honda. Mon équipe est là-bas, je contrôle la moto et la situation là-bas. En plus, je touche un gros salaire. Cela aurait été la solution de facilité. Mais je savais que si je devais m'occuper de mon bien-être et de ma carrière, je devrais chercher un nouveau défi. Le meilleur endroit pour mon avenir est l'équipe Gresini, je pense. C'est pourquoi j'ai fait ce choix. L'ambiance y est familiale, ils ont la meilleure moto du plateau et mon frère y est aussi. Ce sera un grand défi pour moi et pour l'équipe Gresini. Mais ils ont remporté de grands succès dans le passé avec Enea Bastianini, et cette année avec mon frère Alex. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. L'important sera que je retrouve le plaisir de la course".

Marc Márquez ne cache pas qu'il a également envisagé un "congé sabbatique", c'est-à-dire une année sans courir.

En effet, il a toujours parlé d'un plan A, d'un plan B et d'un plan C.

"Oui, faire une pause d'un an était l'une des possibilités", explique le pilote d'usine Honda. "Pour moi, il était clair que la course sans plaisir n'était plus envisageable. Cela ne sert à rien. Je l'ai fait assez souvent au cours des quatre dernières années. Je veux me battre dans le présent et être compétitif. Que tu aies un titre de champion du monde ou huit n'a pas d'importance. Tu dois être rapide dans le présent, pas dans le passé. Et c'était mon objectif. Il y avait différentes options pour 2024. Je ne veux pas en dire plus et je ne le ferai pas, par respect pour toutes ces équipes. L'équipe qui m'a attendu patiemment, c'est Gresini Racing. Ils ont accepté ce poker, même si je ne leur ai rien promis".

"J'ai accepté de rejoindre Gresini le mardi suivant le GP de Motegi, puis j'ai téléphoné à Honda au Japon", a rapporté Marc. "La séparation était aussi la meilleure solution pour HRC pour ce projet. Car ils ont maintenant besoin de temps et doivent investir tout leur budget dans la moto. Une usine de motos et une marque ont du temps. Mais nous, les pilotes, n'avons pas autant de temps. Je ne voulais pas perdre une autre saison".