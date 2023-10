Marc Márquez: "Non volevo perdere un altro anno".

Marc Márquez è stato naturalmente al centro dell'attenzione oggi in Indonesia, mentre i soliti protagonisti della MotoGP rispondevano alle domande dei giornalisti. Non capita tutti i giorni che il sei volte campione del mondo della MotoGP annunci un cambio di marca dopo undici anni. E non capita tutti i giorni che un pilota di serie ben pagato passi a un team privato, praticamente gratis.

Barry Sheene, dopo i due titoli mondiali conquistati con il team Suzuki dopo la stagione 1979 e il terzo posto nel campionato del mondo, ha lasciato volontariamente la squadra ufficiale e ha creato il suo team privato Yamaha 500 con lo sponsor Akai. L'anno successivo dovette accontentarsi del 15° posto nel Campionato del Mondo, perché la moto di serie non era competitiva.

Ma i calcoli di Sheene andarono comunque a buon fine: Nel 1981 fu promosso dalla Yamaha nella squadra di serie insieme a Kenny Roberts e si impose ancora una volta nella categoria delle moto da mezzo litro, classificandosi al quarto posto nel Campionato del Mondo.

Quest'anno Marc Márquez ha conquistato la pole position all'apertura della stagione 2023 a Portimão, oltre al terzo posto in volata. Ma il giorno dopo, la sofferenza per Marc Márquez è continuata, perché questa prestazione poteva essere ottenuta solo con un rischio enorme - e soprattutto con manovre di frenata tardive estremamente azzardate. Ecco perché domenica ha liquidato Oliveira proprio nella fase iniziale, mentre Jorge Martin è arretrato a causa di una deviazione forzata.

Tuttavia, in quel momento non c'erano segnali di un cambio di marca da parte di Marc Márquez, certamente non verso il team cliente Gresini.

Ma dopo il disastro in Sassonia (cinque cadute) e ad Assen (anche lì non ha preso parte alla gara di domenica), nella pausa estiva della stella della Honda è maturato il progetto di sciogliere il contratto con la Honda valido per il 2024.

"È vero, sono stato competitivo nella prima parte della stagione", ammette Marc. "Ma questo comportava molti, molti rischi. "Per questo ho iniziato la seconda parte della stagione con un atteggiamento diverso. Anche da Silverstone, all'inizio di agosto, ho preso dei rischi, ma non così forti come all'inizio della stagione. Prima della pausa estiva ero infortunato, mi sono fatto molto male. E quando si hanno così tanti infortuni, non si ha la mente lucida. In situazioni così difficili, non si possono prendere decisioni importanti. In queste fasi bisogna essere pazienti; è quello che ho imparato in passato".

Márquez ha continuato: "Dopo la pausa estiva ho avuto delle belle conversazioni con la Honda. Ma ogni gara è stata particolarmente problematica perché ogni weekend di GP la mia mentalità cambiava. Mi sono venuti molti dubbi. Allo stesso tempo, in quel periodo ero in contatto con Gresini. Ma ho detto loro: "Non ho intenzione di firmare un contratto in questa fase. Ma se volete aspettare la mia decisione, aspettatemi". Tuttavia, non ho promesso loro nulla.

"Perché ho preso la mia decisione finale l'altro martedì, due giorni dopo il GP del Giappone", ha proseguito Marc. "Sì, come ho detto, ho dovuto lasciare la mia zona di comfort. La via più semplice sarebbe stata quella di rimanere con la Honda. La mia squadra è lì, ho la moto e la situazione sotto controllo. Inoltre, ricevo un grosso stipendio. Sarebbe stata la soluzione più semplice. Ma sapevo: se devo prendermi cura del mio benessere e della mia carriera, devo cercare una nuova sfida. Credo che il posto migliore per il mio futuro sia il team Gresini. Ecco perché ho fatto questa scelta. È un'atmosfera familiare, hanno la migliore moto del settore e in più c'è mio fratello. Sarà una grande sfida per me e per il team Gresini. Ma hanno avuto grandi successi in passato con Enea Bastianini e quest'anno con mio fratello Alex. Ecco perché ho preso questa decisione. L'importante sarà per me ritrovare la gioia di correre".

Marc Márquez non nasconde di aver pensato anche a un "anno sabbatico", cioè a un anno di pausa dalle corse.

Perché ha sempre parlato di un piano A, un piano B e un piano C.

"Sì, un anno di pausa era una delle opzioni", dice il pilota ufficiale Honda. "Per me era chiaro: correre senza gioia non è più un'opzione. È inutile. L'ho fatto abbastanza spesso negli ultimi quattro anni. Voglio combattere nel presente ed essere competitivo. Non importa se hai un titolo mondiale o otto. Devi essere veloce nel presente, non nel passato. E questo era il mio obiettivo. C'erano diverse opzioni per il 2024: non voglio dire di più e non lo farò, per rispetto a tutte quelle squadre. La squadra che mi ha aspettato pazientemente è stata la Gresini Racing. Hanno accettato questo poker anche se non gli avevo promesso nulla".

"Ho accettato con Gresini martedì dopo il GP di Motegi, poi ho parlato al telefono con Honda in Giappone", ha riferito Marc. "La separazione era anche la soluzione migliore per HRC per questo progetto. Perché ora hanno bisogno di tempo e devono investire l'intero budget nella moto. Una fabbrica di moto e un marchio hanno tempo. Ma noi piloti non abbiamo tutto questo tempo. Non volevo perdere un'altra stagione".