Marc Márquez: "Não queria perder mais um ano".

Marc Márquez foi naturalmente o centro das atenções na Indonésia hoje, enquanto os protagonistas habituais do MotoGP respondiam às perguntas dos jornalistas. Não é todos os dias que o hexacampeão mundial de MotoGP anuncia uma mudança de marca ao fim de onze anos. E não é todos os dias que um piloto de fábrica bem pago muda para uma equipa privada, praticamente de graça.

Barry Sheene, depois dos seus dois títulos mundiais com a equipa de fábrica da Suzuki após a época de 1979 e do seu terceiro lugar no campeonato do mundo, deixou voluntariamente a equipa de fábrica e criou a sua equipa privada Yamaha 500 com o patrocinador Akai. Teve de se contentar com o 15º lugar no Campeonato do Mundo no ano seguinte porque o piloto de produção não era competitivo.

Mas os cálculos de Sheene resultaram na mesma: Ele foi promovido pela Yamaha para a equipa de fábrica ao lado de Kenny Roberts em 1981 - e voltou a ser um sucesso na classe de meio litro, terminando em quarto lugar no Campeonato do Mundo.

Marc Márquez conquistou a pole position na abertura da época de 2023 em Portimão este ano, além do terceiro lugar no sprint. Mas no dia seguinte, o sofrimento continuou para Marc Márquez, porque este desempenho só poderia ser comprado com um enorme risco - e acima de tudo com manobras de travagem tardias extremamente imprudentes. Foi por isso que, no domingo, ele ultrapassou Oliveira logo na fase inicial e Jorge Martin ficou para trás devido a um desvio forçado.

No entanto, não havia sinais de Marc Márquez mudar de marca nessa altura - certamente não para a equipa cliente Gresini.

Mas após o desastre na Saxónia (cinco quedas) e em Assen (também não participou na corrida de domingo), o plano amadureceu na pausa de verão da estrela da Honda para dissolver o contrato com a Honda válido para 2024.

"É verdade que fui competitivo na primeira parte da época", admite Marc. "Mas isso envolveu muito, muito risco. "Foi por isso que comecei a segunda metade da época com uma atitude diferente. Também tenho corrido riscos desde Silverstone, no início de agosto, mas não tão forte como no início da época. Estive lesionado antes da pausa de verão, magoei-me muito. E quando se tem tantas lesões, não se tem a cabeça limpa. Em situações tão difíceis, não se pode tomar decisões importantes. Nessas fases, é preciso ser paciente; foi isso que aprendi no passado."

Márquez continuou, "Depois da pausa de verão tive algumas conversas agradáveis com a Honda. Mas cada corrida foi particularmente problemática porque a cada fim de semana de GP a minha mentalidade mudava. Surgiam muitas dúvidas. Ao mesmo tempo, estava em contacto com a Gresini nessa altura. Mas disse-lhes: "Não vou assinar um contrato nesta fase. Mas se quiserem esperar pela minha decisão, esperem por mim". No entanto, não lhes prometi nada.

"Porque tomei a minha decisão final na penúltima terça-feira, dois dias depois do GP do Japão", continuou Marc. "Sim, como eu disse, tive de sair da minha zona de conforto. A maneira mais fácil teria sido ficar com a Honda. A minha equipa está lá, tenho a moto e a situação sob controlo. Para além disso, recebo um grande salário. Essa teria sido a solução mais fácil. Mas eu sabia: se tenho de cuidar do meu bem-estar e da minha carreira, tenho de procurar um novo desafio. Penso que o melhor lugar para o meu futuro é a equipa Gresini. Foi por isso que fiz esta escolha. É um ambiente familiar, têm a melhor mota da categoria e o meu irmão está lá. Vai ser um grande desafio para mim e para a equipa Gresini. Mas eles tiveram grande sucesso no passado com Enea Bastianini, e este ano com o meu irmão Alex. Foi por isso que tomei esta decisão. O importante é que eu encontre a alegria de correr novamente."

Marc Márquez não esconde o facto de que também estava a pensar numa "licença sabática", ou seja, um ano de paragem das corridas.

Porque ele sempre falou de um plano A, plano B e plano C.

"Sim, tirar um ano de férias era uma das opções", diz o piloto de fábrica da Honda. "Para mim era claro: correr sem alegria já não é uma opção. É inútil. Já fiz isso muitas vezes nos últimos quatro anos. Quero lutar no presente e ser competitivo. Não importa se tens um ou oito títulos mundiais. Temos de ser rápidos no presente, não no passado. E era esse o meu objetivo. Havia diferentes opções para 2024. Não quero dizer mais nada e não o farei, por respeito a todas essas equipas. A equipa que esperou pacientemente por mim foi a Gresini Racing. Aceitaram este póquer, apesar de eu não lhes ter prometido nada".

"Aceitei com a Gresini na terça-feira após o GP de Motegi, depois falei ao telefone com a Honda no Japão", relatou Marc. "A separação foi também a melhor solução para a HRC para este projeto. Porque agora precisam de tempo e têm de investir todo o orçamento na mota. Uma fábrica de motos e uma marca têm tempo. Mas nós, os pilotos, não temos tanto tempo. Não queria perder mais uma época".