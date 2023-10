Alex Márquez a Marc: "Hace la vida más fácil".

En 2024, los hermanos Márquez serán compañeros de equipo en Gresini Racing. Este ya era el plan para 2020 en el equipo oficial Repsol Honda, pero finalmente Alex tuvo que pasar la mayor parte de la temporada sin el seis veces campeón del mundo de MotoGP en boxes tras la trascendental caída de Marc en Jerez en el estreno retrasado del Mundial.

Alex Márquez, de 27 años, dio el salto de Honda a Ducati un año antes que su hermano, de 30 años. "Será interesante ver a Marc con una Ducati. Esperaba un compañero de equipo rápido, pero no tanto", bromea el undécimo clasificado del Mundial, que se ha adaptado muy bien a la escuadra italiana que dirige la jefa de equipo Nadia Padovani. "Estoy muy contento por el equipo, se merecen tener un piloto como él. También me alegro por Marc porque se merece volver a disfrutar encima de la moto".

El propio Alex Márquez vivió tiempos difíciles sobre la RC213V tras dos podios en su temporada de debut en 2020 y un paso previamente decidido al equipo cliente LCR para 2021. En 2022 no pasó de la 17ª posición del WRC, pero en 2023 ya logró la pole y el podio en el segundo Gran Premio con la Desmosedici GP22. Además, ganó un sprint por primera vez en Silverstone.

Uno sólo puede imaginar lo que se ha hablado en las últimas semanas y meses en el piso que comparten los hermanos Márquez en Madrid. Sin embargo, Alex recalcó: "No voy a decir que no me haya pedido mi opinión, pero se la he dado como hermano, no como piloto de Gresini Ducati. Porque sé por lo que ha pasado desde 2020 y está sufriendo bastante en este momento con la situación en Honda. Es hora de que haga un cambio. Es su decisión y para mí es positivo porque tengo un compañero de equipo muy rápido -un ocho veces campeón del mundo- y puedo aprender mucho de él."

¿Se hablará más de motos en casa de Márquez en 2024? "Es verdad, no hablamos mucho de las carreras en casa y este año -con motos diferentes- aún menos. El año que viene, seguro, podremos hablar de la moto, de lo que hizo él, de lo que hice yo... Nos hace la vida más fácil."

Sobre si Marc Márquez podría luchar por el título mundial de inmediato sobre la Gresini-Ducati, su futuro compañero de equipo no se atreve a pronosticar todavía. "Es demasiado pronto para decirlo. Pero normalmente ves que todos los pilotos que han llegado a Ducati se han adaptado a la moto con bastante facilidad, incluido en mi caso. Pero él ha pilotado la misma moto durante once años y sin duda tiene que cambiar muchas cosas. Pero tiene un talento increíble y será rápido desde el primer momento. ¿Luchará también por el campeonato del mundo más adelante? Como he dicho, es demasiado pronto para eso, hay que ver paso a paso. Veremos en la pretemporada cómo se desarrolla todo. Pero para mí, personalmente, será muy bueno aprender del mejor piloto de la categoría y mejorar mi nivel".

Pero el compañero de equipo también es siempre el primer rival. "Todos serán mis rivales, no sólo Marc", contraataca Alex. "Es cierto que el compañero de equipo es siempre la primera persona a la que quieres batir en la pista, y así será. Y si le ganamos, podemos estar seguros de que estaremos muy delante. Pero creo que será una relación normal. Ya hemos compartido box antes, aunque no durante tanto tiempo, porque la situación en 2020 con su lesión no era la mejor. Pero la vida a veces depara cosas bonitas y ahora tenemos esta segunda oportunidad de crecer juntos como equipo. Será una experiencia muy bonita para todos".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.