Alex Márquez à propos de Marc : "Cela rend la vie plus facile".

Alex et Marc Márquez sont réunis pour la prochaine saison de MotoGP au sein de l'équipe cliente Ducati de Gresini Racing. Ce que cela signifie sur et en dehors de la piste.

En 2024, les frères Márquez seront coéquipiers chez Gresini Racing. C'était déjà prévu en 2020 au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda, mais Alex a finalement dû passer la majeure partie de la saison sans le sextuple champion du monde MotoGP dans le box après le crash lourd de conséquences de Marc lors de l'ouverture tardive du championnat du monde.

Alex Márquez, 27 ans, est passé de Honda à Ducati un an avant son frère de 30 ans. "Ce sera intéressant de voir Marc sur une Ducati. Je m'attendais à un coéquipier rapide - mais pas à ce point", a plaisanté le onzième du championnat du monde, qui s'est très bien adapté à la troupe italienne dirigée par Nadia Padovani. "Je suis très heureux pour l'équipe, ils méritent d'avoir un pilote comme lui. Je suis également heureux pour Marc, car il mérite de pouvoir à nouveau en profiter sur la moto".

Alex Márquez lui-même a vécu des moments difficiles sur la RC213V après deux podiums lors de sa saison rookie 2020 et son passage au sein de l'équipe cliente LCR pour 2021, qui avait déjà été décidé auparavant. En 2022, il n'a pas dépassé la 17e place au championnat du monde, en 2023, il a déjà décroché la pole position et le podium lors du deuxième Grand Prix sur la Desmosedici GP22. De plus, il a remporté pour la première fois un sprint à Silverstone.

On ne peut qu'imaginer ce qui s'est dit ces dernières semaines et ces derniers mois dans l'appartement commun des frères Márquez à Madrid. Alex a toutefois souligné : "Je ne vais pas dire qu'il ne m'a pas demandé mon avis, mais je lui ai donné mon avis en tant que frère, pas en tant que pilote Gresini-Ducati. Car je sais ce qu'il a traversé depuis 2020, et il souffre pas mal de la situation chez Honda en ce moment. Il est temps pour lui de faire un changement. C'est sa décision et pour moi, c'est positif car j'aurai un coéquipier très rapide - un octuple champion du monde - et je pourrai en tirer beaucoup d'enseignements".

En 2024, parlera-t-on davantage de moto à la maison chez les Márquez ? "C'est vrai que nous ne parlons pas beaucoup des courses à la maison et cette année - sur des motos différentes - encore moins. L'année prochaine, nous pourrons certainement parler de la moto, de ce qu'il a fait, de ce que j'ai fait... Cela nous facilitera la vie".

Son futur coéquipier n'ose pas encore prédire si Marc Márquez pourra se battre d'emblée pour le titre mondial sur la Ducati de Gresini. "Il est trop tôt pour le dire. Mais en général, on voit que tous les pilotes qui sont venus chez Ducati se sont adaptés assez facilement à la moto, y compris dans mon cas. Mais il a conduit la même moto pendant onze ans et il doit certainement changer beaucoup de choses. Mais il est incroyablement talentueux et sera rapide dès le premier jour. Est-ce qu'il se battra plus tard pour le championnat du monde ? Comme je l'ai dit, il est trop tôt pour cela, il faut voir les choses étape par étape. Nous verrons à l'intersaison comment les choses évoluent. Mais pour moi personnellement, ce sera très bien d'apprendre du meilleur pilote du plateau et d'améliorer mon niveau".

Le coéquipier est cependant toujours le premier rival. "Tout le monde sera mon rival, il n'y a pas que Marc", a rétorqué Alex. "C'est vrai que le coéquipier est toujours le premier que tu veux battre sur la piste, et ce sera pareil. Et si nous le battons, nous pouvons être sûrs d'être très loin devant. Mais je pense que ce sera un rapport normal. Nous avons déjà partagé le box, même si ce n'était pas aussi long, parce que la situation n'était pas la meilleure en 2020 avec sa blessure. Mais la vie nous réserve parfois de belles choses et nous avons maintenant cette deuxième opportunité de grandir ensemble en tant qu'équipe. Ce sera une très belle expérience pour nous tous".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.