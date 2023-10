Alex Márquez a Marc: "Rende la vita più facile".

Nel 2024, i fratelli Márquez saranno compagni di squadra al Gresini Racing. Questo era già il piano per il 2020 nel team Repsol Honda, ma alla fine Alex ha dovuto trascorrere la maggior parte della stagione senza il sei volte campione del mondo di MotoGP ai box, dopo l'incidente epocale di Marc a Jerez durante l'apertura del Campionato del Mondo.

Il 27enne Alex Márquez è passato dalla Honda alla Ducati un anno prima del fratello 30enne. "Sarà interessante vedere Marc su una Ducati. Mi aspettavo un compagno di squadra veloce, ma non così veloce", ha scherzato l'undicesimo pilota del Campionato del Mondo, che si è ambientato molto bene nella squadra italiana guidata dal boss Nadia Padovani. "Sono molto felice per la squadra, che merita di avere un pilota come lui. Sono anche felice per Marc, perché si merita di tornare a divertirsi in moto".

Lo stesso Alex Márquez ha vissuto momenti difficili sulla RC213V dopo due podi nella sua stagione da rookie nel 2020 e il passaggio al team clienti LCR deciso in precedenza per il 2021. Nel 2022 non è andato oltre il 17° posto nel WRC, ma nel 2023 era già in pole position e sul podio al secondo Gran Premio con la Desmosedici GP22. Inoltre, vince per la prima volta uno sprint a Silverstone.

Si può solo immaginare di cosa si sia parlato nelle ultime settimane e mesi nell'appartamento condiviso dai fratelli Márquez a Madrid. Tuttavia, Alex ha sottolineato: "Non dirò che non ha chiesto la mia opinione, ma gli ho dato la mia opinione come fratello, non come pilota Gresini Ducati. Perché so cosa ha passato dal 2020 e in questo momento sta soffrendo molto per la situazione della Honda. Per lui è arrivato il momento di cambiare. La decisione spetta a lui e per me è positiva perché ho un compagno di squadra molto veloce - un otto volte campione del mondo - e posso imparare molto da lui".

Si parlerà ancora di moto in casa Márquez nel 2024? "È vero, non si parla molto delle gare in casa e quest'anno - su moto diverse - ancora meno. L'anno prossimo, di sicuro, potremo parlare della moto, di quello che ha fatto lui, di quello che ho fatto io... Ci rende la vita più facile".

Se Marc Márquez sarà in grado di lottare subito per il titolo mondiale sulla Gresini-Ducati, il suo futuro compagno di squadra non osa ancora fare previsioni. "È troppo presto per dirlo. Ma di solito si vede che tutti i piloti che sono passati alla Ducati si sono adattati alla moto abbastanza facilmente, anche nel mio caso. Ma lui ha guidato la stessa moto per undici anni e sicuramente deve cambiare molte cose. Ma ha un talento incredibile e sarà veloce fin dal primo momento. Lotterà anche per il campionato del mondo più avanti? Come ho detto, è troppo presto per questo, bisogna vedere passo dopo passo. Vedremo nella pre-stagione come si svilupperà il tutto. Ma per me personalmente sarà molto positivo imparare dal miglior pilota del settore e migliorare il mio livello".

Ma il compagno di squadra è anche sempre il primo rivale. "Tutti saranno miei rivali, non solo Marc", ha risposto Alex. "È vero che il compagno di squadra è sempre il primo che vuoi battere in pista, e così sarà. E se lo battiamo, possiamo essere certi che saremo molto più avanti. Ma credo che sarà un rapporto normale. Abbiamo già condiviso il box in passato, anche se non per molto tempo, perché la situazione nel 2020 con il suo infortunio non era delle migliori. Ma la vita a volte riserva cose belle e ora abbiamo questa seconda opportunità di crescere insieme come squadra. Sarà un'esperienza molto bella per tutti noi".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.