Alex Márquez para Marc: "Torna a vida mais fácil".

Em 2024, os irmãos Márquez serão companheiros de equipa na Gresini Racing. Este já era o plano para 2020 na equipa de fábrica da Repsol Honda, mas Alex acabou por ter de passar a maior parte da época sem o hexacampeão do mundo de MotoGP nas boxes, após a importante queda de Marc em Jerez, na abertura atrasada do Campeonato do Mundo.

Alex Márquez, de 27 anos, mudou-se da Honda para a Ducati um ano antes do seu irmão de 30 anos. "Vai ser interessante ver Marc numa Ducati. Estava à espera de um companheiro de equipa rápido - mas não tão rápido", brincou o décimo primeiro classificado do Campeonato do Mundo, que se adaptou muito bem à equipa italiana liderada pela chefe de equipa Nadia Padovani. "Estou muito feliz pela equipa, eles merecem ter um piloto como ele. Também estou feliz pelo Marc porque ele merece voltar a divertir-se na mota."

O próprio Alex Márquez viveu tempos difíceis na RC213V depois de dois pódios na sua temporada de estreia em 2020 e uma mudança previamente decidida para a equipa cliente LCR para 2021. Em 2022, não passou do 17º lugar do WRC, mas em 2023 já estava na pole position e no pódio no segundo Grande Prémio com a Desmosedici GP22. Além disso, ganhou um sprint pela primeira vez em Silverstone.

Só podemos imaginar o que se tem falado nas últimas semanas e meses no apartamento partilhado pelos irmãos Márquez em Madrid. No entanto, Alex sublinhou: "Não vou dizer que ele não pediu a minha opinião, mas dei-lhe a minha opinião como irmão, não como piloto da Gresini Ducati. Porque sei o que ele tem passado desde 2020 e está a sofrer muito neste momento com a situação na Honda. Está na altura de ele fazer uma mudança. A decisão é dele e para mim é positiva porque tenho um colega de equipa muito rápido - um oito vezes campeão do mundo - e posso aprender muito com ele."

Será que se vai falar mais de motas na casa de Márquez em 2024? "É verdade, não falamos muito sobre as corridas em casa e este ano - com motos diferentes - ainda menos. No próximo ano, de certeza, podemos falar sobre a mota, o que ele fez, o que eu fiz... Torna a vida mais fácil para nós."

Se Marc Márquez será capaz de lutar pelo título de campeão do mundo imediatamente com a Gresini-Ducati, o seu futuro companheiro de equipa ainda não se atreve a fazer previsões. "É demasiado cedo para dizer. Mas normalmente vê-se que todos os pilotos que vieram para a Ducati se adaptaram à moto muito facilmente - incluindo no meu caso. Mas ele conduziu a mesma mota durante onze anos e tem certamente de mudar muitas coisas. Mas ele é incrivelmente talentoso e vai ser rápido desde o primeiro momento. Será que ele também vai lutar pelo campeonato do mundo mais tarde? Como disse, ainda é muito cedo para isso, temos de ver passo a passo. Veremos na pré-época como tudo evolui. Mas, para mim, pessoalmente, vai ser muito bom aprender com o melhor piloto do pelotão e melhorar o meu nível".

Mas o colega de equipa é também sempre o primeiro rival. "Todos serão meus rivais, não é só o Marc", contrapõe Alex. "É verdade que o colega de equipa é sempre a primeira pessoa que queremos vencer na pista, e é assim que vai ser. E se o vencermos, podemos ter a certeza de que estaremos muito à frente. Mas penso que será uma relação normal. Já partilhámos a box antes, embora não durante tanto tempo, porque a situação em 2020 com a lesão dele não era a melhor. Mas a vida, por vezes, reserva-nos coisas bonitas e agora temos esta segunda oportunidade de crescermos juntos como equipa. Vai ser uma experiência muito agradável para todos nós."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.