Dilemme des numéros de dossard pour Augusto Fernández et Acosta

Vendredi dernier, Pierer Mobility AG a annoncé dans un communiqué officiel que Pedro Acosta et Augusto Fernández formeraient le duo GASGAS-Tech3 en 2024. Pour Pol Espargaró, il ne restait que le rôle de pilote d'essai et de remplaçant, et le vétéran n'a pas vraiment pu ou voulu cacher sa déception lors de sa première apparition depuis l'annonce de cette décision jeudi à Mandalika.

En revanche, le soulagement de Fernández était clairement perceptible lorsqu'il a répondu aux questions des représentants des médias aux côtés de Pedro Acosta lors de la conférence de presse. Mais il a en même temps souligné qu'il n'avait jamais été question d'une autre option avec la direction des Autrichiens. "Je n'avais pas d'autre offre, je n'ai pas parlé d'autre chose avec eux, mais bien sûr, tout le monde avait besoin de cette confirmation. Je suis heureux que la nouvelle soit arrivée maintenant, et je me réjouis d'une année supplémentaire".

"Recevoir cette confirmation est certainement un soulagement, à 100 %", a confirmé le champion du monde Moto2 de l'an dernier. "Je suis très heureux de passer une année de plus avec la même équipe, les mêmes personnes et la même moto. Une année de plus avec ce que je connais, c'est ce dont j'avais besoin. J'ai le sentiment que nous construisons quelque chose de formidable et que je suis à chaque fois plus proche d'être compétitif dans cette catégorie".

A propos de son ancien coéquipier chez Ajo et futur chez Tech3, Augusto a déclaré : "Je suis très heureux pour lui, il mérite cette place. Nous savons tous à quel point il est talentueux. Je m'attends à ce qu'il soit une plaie dès le premier jour, comme en Moto2", n'a pu s'empêcher de sourire le pilote madrilène de 26 ans. "En Moto2, il était déjà plus rapide que tous les autres lors de son premier test. Donc oui, je suppose qu'il sera très rapide dès le début".

"C'est génial de partager à nouveau le box avec Augusto. Nous avons partagé beaucoup de bons souvenirs en Moto2. Pourquoi ne pourrais-je pas apprendre de lui lors de ma première année en MotoGP", a déclaré Acosta de son côté.

Ces retrouvailles posent toutefois un problème : les deux pilotes portent habituellement le numéro 37, ce qui a contraint Acosta à se rabattre sur le #51 lors de leur année commune en Moto2 en 2022, mais il l'a de nouveau échangé cette année contre son #37 préféré.

Dans le championnat du monde MotoGP, ce numéro de course sera à nouveau occupé par Fernández. "Je pense que je vais le garder aussi", a annoncé Augusto avec un sourire en coin. Ce à quoi Pedro a immédiatement répliqué : "Il faut qu'on parle".

Mais en réalité, la règle est la suivante : celui qui a les droits les plus anciens dans la catégorie concernée peut conserver son numéro de départ.

Dans un premier temps, Acosta se concentre de toute façon encore sur le titre Moto2 qu'il vise, il emporte dans les six derniers Grands Prix un crédit de 50 points sur Tony Arbolino. "Nous devons d'abord terminer la saison Moto2 de la meilleure manière possible, ensuite nous pourrons penser à d'autres choses. Je sais bien sûr que je trouverai des pilotes rapides dans la famille KTM. Brad se bat pour les victoires, Jack pour les podiums et Augusto se place dans le top 10. Il sera difficile de se battre avec eux au début, mais nous allons essayer".

Le champion du monde Moto3 2021 a-t-il déjà envisagé d'autres options en dehors du groupe Pierer ? "Non", a répondu Acosta. "Dès le premier jour, j'ai dit que je faisais confiance à KTM. Ils m'ont poussé depuis le Moto3. Ils ont également financé toute ma carrière depuis que je suis arrivé en championnat du monde", a déclaré le super talent de 19 ans, reconnaissant. "Nous voyons aussi que la moto est maintenant vraiment compétitive et si proche de la Ducati. Je pense donc que c'est le bon moment pour passer en MotoGP et grandir avec le groupe KTM. Dans un an ou deux, nous verrons que la KTM sera l'une des meilleures motos du plateau".