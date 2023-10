Il dilemma del numero di gara di Augusto Fernández e Acosta

Venerdì scorso, Pierer Mobility AG ha finalmente chiarito con un annuncio ufficiale che Pedro Acosta e Augusto Fernández formeranno la coppia GASGAS-Tech3 nel 2024. Per Pol Espargaró è rimasto solo il ruolo di collaudatore e sostituto , e il pilota veterano non ha potuto e voluto nascondere la sua delusione alla sua prima apparizione dopo l'annuncio di questa decisione, giovedì a Mandalika.

Al contrario, il sollievo di Fernández era chiaramente palpabile quando ha affrontato le domande dei rappresentanti dei media insieme a Pedro Acosta durante la conferenza stampa. Allo stesso tempo, però, ha anche sottolineato che non è mai stata discussa alcuna altra opzione con la dirigenza austriaca. "Non ho avuto altre offerte, non ho parlato con loro di altro, ma ovviamente tutti avevano bisogno di questa conferma. Sono felice che la notizia sia arrivata ora e non vedo l'ora di fare un altro anno".

"Ricevere la conferma è sicuramente un sollievo, al 100%", ha affermato il campione del mondo della Moto2 dello scorso anno. "Sono molto felice di avere un altro anno con la stessa squadra, le stesse persone e la stessa moto. Un altro anno con quello che so essere quello di cui avevo bisogno. Sento che stiamo costruendo qualcosa di grandioso e che mi sto avvicinando ogni volta di più ad essere competitivo in questa classe".

Riguardo al suo vecchio Ajo e futuro compagno di squadra Tech3, Augusto ha detto: "Sono molto contento per lui, si merita questo posto. Sappiamo tutti quanto sia talentuoso. Mi aspetto che sia una peste fin dal primo giorno, come in Moto2", ha detto il 26enne madrileno sorridendo. "Dopo tutto, nel suo primo test era già più veloce di tutti gli altri in Moto2. Quindi sì, mi aspetto che sia molto veloce fin dall'inizio".

"È bello condividere di nuovo il box con Augusto. Abbiamo condiviso molti bei ricordi in Moto2. Perché non dovrei imparare da lui nel mio primo anno in MotoGP?" ha detto Acosta, da parte sua.

C'è però un problema in questa riunione: entrambi di solito corrono con il numero 37, motivo per cui Acosta ha già dovuto passare al numero 51 nel loro anno congiunto in Moto2 nel 2022, ma quest'anno lo ha scambiato di nuovo con il suo numero 37, che in realtà preferisce.

Nel Campionato del Mondo MotoGP, tuttavia, questo numero di partenza sarà nuovamente occupato da Fernández. "Penso che lo terrò anch'io", ha annunciato Augusto con un sorriso. Al che Pedro ha subito ribattuto: "Dobbiamo parlare".

In realtà, però, la regola è che chi ha i diritti di anziano nella rispettiva categoria può tenere il suo numero di gara.

Per il momento, Acosta si concentra ancora sul titolo della Moto2, a cui punta comunque; negli ultimi sei Gran Premi ha 50 punti di vantaggio su Tony Arbolino. "Prima dobbiamo finire la stagione della Moto2 nel miglior modo possibile, poi potremo pensare ad altre cose. Naturalmente so che nella famiglia KTM troverò piloti veloci. Brad sta lottando per le vittorie, Jack per i podi e Augusto è nella top-10. Sarà difficile lottare con loro all'inizio, ma ci proveremo".

Il Campione del Mondo Moto3 2021 ha mai preso in considerazione altre opzioni al di fuori del gruppo Pierer? "No", ha risposto Acosta. "Ho detto fin dal primo giorno che mi fido di KTM. Mi hanno spinto dalla Moto3 in poi. Hanno anche finanziato tutta la mia carriera da quando sono arrivato nel Campionato del Mondo", ha ringraziato il 19enne super talento. "Abbiamo anche visto che la moto è davvero competitiva ora e così vicina alla Ducati. Penso quindi che sia un buon momento per passare alla MotoGP e crescere con il gruppo KTM. In uno o due anni vedremo che la KTM sarà una delle migliori moto del settore".