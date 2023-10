Augusto Fernández e o dilema do número de corrida de Acosta

Na passada sexta-feira, a Pierer Mobility AG esclareceu finalmente, através de um anúncio oficial, que Pedro Acosta e Augusto Fernández formarão a dupla GASGAS-Tech3 em 2024. Para Pol Espargaró, restava apenas o papel de piloto de testes e substituto , e o veterano piloto não pôde nem quis esconder a sua deceção na sua primeira aparição desde o anúncio desta decisão na quinta-feira em Mandalika.

Em contraste, o alívio de Fernández era claramente palpável quando enfrentou as perguntas dos representantes dos media ao lado de Pedro Acosta na conferência de imprensa. Mas, ao mesmo tempo, também sublinhou que nunca tinha sido discutida qualquer outra opção com a direção dos austríacos. "Não tive qualquer outra proposta, não falei com eles sobre mais nada, mas é claro que toda a gente precisava desta confirmação. Estou feliz por ter recebido a notícia e estou ansioso por mais um ano".

"Receber a confirmação é um alívio de certeza, 100 por cento," afirmou o Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado. "Estou muito contente por ter mais um ano com a mesma equipa, as mesmas pessoas e a mesma moto. Mais um ano com o que sei que é o que preciso. Sinto que estamos a construir algo fantástico e estou cada vez mais perto de ser competitivo nesta classe."

Sobre o seu antigo companheiro de equipa na Tech3, Augusto disse: "Estou muito feliz por ele, ele merece o lugar. Todos sabemos o quanto ele é talentoso. Espero que ele seja uma praga desde o primeiro dia, como na Moto2", disse o madrileno de 26 anos, que não conseguiu deixar de sorrir. "Afinal de contas, ele já foi mais rápido do que todos os outros na Moto2 no seu primeiro teste. Por isso, sim, espero que ele seja muito rápido desde o início."

"É ótimo voltar a partilhar a box com o Augusto. Partilhámos muitas boas memórias na Moto2. Porque não hei-de aprender com ele no meu primeiro ano no MotoGP?" disse Acosta, por seu lado.

No entanto, há um problema com este reencontro: ambos costumam correr com o #37, pelo que já no ano de 2022 de Moto2 juntos Acosta teve de mudar para o #51, mas este ano trocou-o pelo seu preferido #37.

No Campeonato do Mundo de MotoGP, no entanto, este número de partida será novamente monopolizado por Fernández. "Acho que também vou ficar com ele", anunciou Augusto com um sorriso. Ao que Pedro imediatamente interveio: "Temos que conversar".

Mas, de facto, a regra é que quem tem os direitos de sénior na respectiva categoria fica com o seu número de corrida.

Por enquanto, Acosta continua a concentrar-se no título de Moto2, que é o seu objetivo, com 50 pontos de vantagem sobre Tony Arbolino nos últimos seis Grandes Prémios. "Primeiro temos de terminar a época de Moto2 da melhor forma possível, depois podemos pensar noutras coisas. Claro que sei que vou encontrar pilotos rápidos na família KTM. O Brad está a lutar por vitórias, o Jack por pódios e o Augusto está no top-10. Vai ser difícil lutar com eles no início, mas vamos tentar."

O Campeão do Mundo de Moto3 de 2021 alguma vez considerou outras opções fora do grupo Pierer? "Não", respondeu Acosta. "Eu disse desde o primeiro dia que confio na KTM. Eles me empurraram da Moto3 em diante. Também financiaram toda a minha carreira desde que cheguei ao Campeonato do Mundo", agradeceu o super talento de 19 anos. "Também vemos que a mota é agora muito competitiva e está muito próxima da Ducati. Por isso, penso que é um bom momento para passar para o MotoGP e crescer com o grupo KTM. Dentro de um ou dois anos, veremos que a KTM será uma das melhores motos da categoria."