Johann Zarco, ¿contrato de fábrica con Honda? "Tiene sentido"

La escasez de pilotos de Honda tras la marcha confirmada de la superestrella Marc Márquez ha provocado muchas especulaciones sobre el futuro dúo de pilotos oficiales de la firma japonesa. Los colegas italianos vieron recientemente la posibilidad de que el anterior piloto del Gresini Racing Ducati, Fabio "Digga" Di Giannantonio, consiguiera un contrato para el equipo LCR Honda.

Pero el propietario del equipo, Lucio Cecchinello, negó estos rumores. Zarco ha firmado contratos con HRC y LCR y correrá con nosotros. Ese es el final de esta historia para mí". Los responsables del Repsol Honda han llamado a la puerta de varios pilotos, como quedó patente en el GP de Japón.

El propio Zarco no pudo decir mucho sobre los planes de Honda en Indonesia. Sin embargo, el francés de 33 años dejó claro que un fichaje por el equipo oficial sería definitivamente atractivo para él. Admitió: "Para mí, no es una gran diferencia si me quedo con LCR o me voy al equipo de fábrica, porque está escrito en mi contrato que tengo la moto de fábrica y hago trabajo de desarrollo".

"Pero, por supuesto, tiene que ver con el prestigio cuando ocupas el puesto de Marc en el equipo de fábrica. Como piloto, por supuesto que quieres aprovechar esta oportunidad", añadió al mismo tiempo el piloto de Cannes. En cuanto a un posible cambio, dijo: "Todavía tengo que esperar un poco hasta que esté claro cómo Honda quiere dar forma al futuro, porque en este momento Honda aún no ha revelado su propia posición. Pero como tengo un contrato con Honda, tiene sentido que ocupe el lugar de Marc".

Tendrán algunas discusiones a lo largo del fin de semana, explicó Zarco. "Y entonces tendremos una idea clara de lo que Honda quiere hacer".

Que los responsables del Repsol Honda también estén hablando con otros pilotos tiene mucho sentido, aclaró el bicampeón de Moto2 cuando se le preguntó. "Porque les falta un piloto, actualmente sólo tienen tres pilotos, pero necesitan sus cuatro. Por eso tienen que hablar también con otros pilotos".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 Oct):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.