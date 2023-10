Johann Zarco: accordo con la Honda? "Ha senso"

Per Lucio Cecchinello, proprietario del team LCR Honda, una cosa è certa: Johann Zarco correrà per la sua squadra il prossimo anno. Il 33enne francese, tuttavia, non esclude un passaggio alla Repsol Honda.

La carenza di piloti della Honda dopo la partenza confermata della superstar Marc Márquez ha portato a molte speculazioni sul futuro duo di piloti della casa giapponese. I colleghi italiani hanno recentemente intravisto una possibilità per il precedente pilota del Gresini Racing Ducati Fabio "Digga" Di Giannantonio di ottenere un contratto per il team LCR Honda.

Ma il proprietario del team Lucio Cecchinello ha smentito queste voci. Ha sottolineato: "Zarco ha firmato i contratti con HRC e LCR e correrà con noi. Per me questa storia finisce qui". I dirigenti Repsol Honda hanno bussato alla porta di diversi piloti, come è emerso nel corso del GP del Giappone.

Lo stesso Zarco non ha potuto dire molto sui piani della Honda in Indonesia. Tuttavia, il 33enne francese ha chiarito che un passaggio al team ufficiale sarebbe sicuramente interessante per lui. Ha ammesso: "Per me non c'è una grande differenza se rimango con LCR o se passo al team ufficiale, perché nel mio contratto c'è scritto che avrò la moto ufficiale e farò lavoro di sviluppo".

"Ma ovviamente il prestigio è legato al fatto di occupare il posto di Marc nel team ufficiale. Come pilota, ovviamente vuoi approfittare di questa opportunità", ha aggiunto il pilota di Cannes. Riguardo a un possibile cambiamento, ha detto: "Devo ancora aspettare un po' prima che sia chiaro come Honda vuole impostare il futuro, perché a questo punto Honda non ha ancora rivelato la propria posizione. Ma dato che ho un contratto con la Honda, ha senso prendere il posto di Marc".

Nel corso del fine settimana, ha spiegato Zarco, si terranno alcune discussioni. "E poi avremo un'idea chiara di ciò che Honda vuole fare".

Il fatto che i funzionari della Repsol Honda stiano parlando anche con altri piloti ha altrettanto senso, ha chiarito il due volte campione della Moto2 quando gli è stato chiesto. "Perché manca un pilota, attualmente ne hanno solo tre, ma hanno bisogno dei loro quattro. Ecco perché devono parlare anche con altri piloti".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.