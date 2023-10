Johann Zarco sobre o acordo com a fábrica da Honda? "Faz sentido"

Para o proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello, uma coisa é certa: Johann Zarco vai correr pela sua equipa no próximo ano. O francês de 33 anos, no entanto, não descarta uma mudança para a Repsol Honda.

A falta de pilotos da Honda após a saída confirmada da super estrela Marc Márquez levou a muita especulação sobre a futura dupla de pilotos de fábrica da empresa japonesa. Os colegas italianos viram recentemente uma oportunidade para o anterior piloto da Gresini Racing Ducati, Fabio "Digga" Di Giannantonio, conseguir um contrato com a equipa LCR Honda.

Mas o proprietário da equipa, Lucio Cecchinello, negou estes rumores. Ele sublinhou: "Zarco assinou contratos com a HRC e a LCR e vai correr connosco. Para mim é o fim desta história". Os responsáveis da Repsol Honda bateram à porta de vários pilotos, como se tornou evidente no GP do Japão.

O próprio Zarco não pôde dizer muito sobre os planos da Honda na Indonésia. No entanto, o francês de 33 anos deixou claro que uma mudança para a equipa de fábrica seria definitivamente atraente para ele. Ele admitiu: "Para mim, não é uma grande diferença se fico com a LCR ou vou para a equipa de fábrica, porque está escrito no meu contrato que fico com a moto de fábrica e faço trabalho de desenvolvimento."

"Mas é claro que tem a ver com o prestígio quando se ocupa o lugar do Marc na equipa de fábrica. Como piloto, é claro que se quer aproveitar esta oportunidade", acrescentou o piloto de Cannes na mesma altura. Relativamente a uma possível mudança, disse: "Ainda tenho de esperar um pouco até ficar claro como a Honda quer moldar o futuro, porque nesta altura a Honda ainda não revelou a sua própria posição. Mas como tenho um contrato com a Honda, faz sentido ocupar o lugar do Marc".

Eles terão algumas discussões ao longo do fim de semana, explicou Zarco. "E então teremos uma ideia clara do que a Honda quer fazer."

O facto de os responsáveis da Repsol Honda também estarem a falar com outros pilotos faz todo o sentido, esclareceu o bicampeão de Moto2 quando questionado. "Porque lhes falta um piloto, atualmente só têm três pilotos, mas precisam dos quatro. É por isso que eles precisam de falar com outros pilotos também."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.