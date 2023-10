Mandalika : Meilleur temps pour Jorge Martin - 14ème Márquez

Lors de la première séance d'entraînement libre de 45 minutes à Mandalika, en Indonésie, Jorge Martin s'est assuré le meilleur temps. Toute une série de blessés s'est à nouveau mêlée à la course, y compris Bezzecchi, qui s'est classé 5e mais a chuté à l'arrivée.

Si, après les deux premières séances d'entraînement, tous les blessés poursuivent le Grand Prix aujourd'hui, les 22 pilotes titulaires seront pour la première fois au départ du 15e Grand Prix de la saison dimanche. En effet, au Portugal, Pol Espargaró était absent le dimanche, suivi par une interminable série de pilotes MotoGP titulaires blessés.

Rien qu'à Mandalika, les pilotes suivants sont revenus de l'hôpital : Luca Marini (fracture de la clavicule), Alex Márquez (trois côtes cassées), Enea Bastianini (crash au Turn in du GP de Barcelone), Alex Rins et Marco Bezzecchi (fracture de la clavicule il y a six jours).

Le circuit de Mandalika, long de 4,3 km, a été entièrement refait avant le deuxième GP d'Indonésie sur l'île de Lombok. Il comporte 17 virages, 11 à droite et 6 à gauche. La plus longue ligne droite ne s'étend que sur 507 mètres.

Après les 15 premières minutes, Maverick Viñales (Aprilia) était en tête avec 1:32,651 min devant Marc Márquez (+ 0,651 sec), Oliveira, Aleix Espargaró et Fabio Quartararo ainsi que Marini. 10e Miller, KTM, + 1,244 sec. 22e Binder, KTM, + 3,588.

Puis le leader de l'année précédente, Miguel Oliveira, a chuté dans le virage 11 du troisième secteur.

Après 25 minutes, Vinales était toujours en tête avec 1:32,6512 min. 2. Quarzararo (+ 0,217 sec). 3. Mikller. 4. Martin. 5. M. Márquez (+ 0,651 sec). 6. Oliveira. 7. Aleix Espargaró. 8. Binder. 9. Marini. 10. Morbidleli. 11. A. Fernández. 12. Nakagami, + 1,466. 13. Di Giannantonio, qui a maintenant des espoirs pour la place vacante chez Repsol-Honda.

Après 27 minutes, Marc Márquez a payé sa prise de risque par un terrifiant dérapage de la roue arrière au virage 7, l'obligeant à faire un énorme détour dans le virage suivant. L'année dernière, la star de Repsol Honda n'avait pas pu participer à la course de Mandalika après un terrible crash lors du warm-up, en raison d'une double vision.

Le leader du championnat du monde pecco Bagnaia (1:32,570 min) a ensuite pris la tête de la course et compte désormais 3 points d'avance sur Jorge Marzin, soit le même nombre qu'après la première course de sprint de l'année au Portugal fin mars ! Mais Viñales a immédiatement répliqué avec un nouveau record en 1:32,039 min,.

D'ailleurs, Marc Márquez a reconnu entre-temps qu'il laisserait son équipe technique de longue date avec Santi Hernandez au HRC et qu'il n'enverrait qu'un seul mécanicien chez Gresini Racing, car il ne veut pas perturber l'équipe expérimentée du box.

Ensuite, Alex Márquez (trois côtes cassées en Inde) a été victime d'une glissade dans le virage 7 à 200 km/h, il n'était que 17e. Fabio Quartararo a lui aussi dû se faire une frayeur avant de rentrer au stand.

Cet après-midi, sur l'île de vacances de Lombok (près de Bali), la séance d'essais chronométrés d'une heure décidera de l'accès direct à la Q2. Elle débutera à 9 heures, heure d'été d'Europe centrale.

Lors des cinq derniers tours, Viñales a mené la course devant Aleix Espargaró, et Bagnaia, tandis qu'Alex Márquez a chuté au virage 1 et n'a ensuite pas été en mesure de soulever sa moto d'environ 160 kg sans aide extérieure.

Alors que chez LCR-Honda, Alex Rins et Taka Nakagami ont des Kalex dans leur box, Jack Miller a désormais lui aussi reçu un deuxième châssis en carbone de KTM. Au Japon, seul Brad Binder disposait de deux motos de ce type.

Dans les dernières minutes, Jorge Martin a pris la tête de la course avec un temps de 1:31,811 min. Viñales est redescendu à la deuxième place. Bezzechi s'est amélioré jusqu'à la quatrième place, mais le pilote Mooney-VR46-Ducati a ensuite chuté dans le bac à gravier au virage 11. L'Italien n'avait atterri sur Lombik qu'à 7h50 ce matin !

Résultat MotoGP FP1, Mandalika, 6.10.2023

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102

3. A. Espargaró, Aprilia, + 0,536 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastinini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio

12. Qiarzararo

13. Nakagami

14. M. Márquez, + 1,082

15. Zarco, + 1,290

16. A. Ferandez

17. R. Fernández

18. Mir, + 1,620

19. Oliveira

20. A. Márquez

21. Rins, + 1,849

22. Pol Espargaró, + 2,736







Résultat Moto2 FP1, Mandalika, 6.10.2023

1. Gonzalez, Kalex, 1:34,871 min

2. Canet, Kalx, + 0,360 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,389

4. Lowes, Kalex, + 0,471

5. Ogura, Kalex, + 0,513

6. Chantra, Kalex, + 0,541

7. Arenas, Kalex, + 0,567

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9. Foggia, Kalex, + 0,644

10e Arbolino, Kalex, 0,767

En outre :

29. Tulovic, Kalex, + 2,696

30. Acosta, Kalex, + 3,473

(Le leader du championnat du monde, Pedro Acosta, du team Red Bull KTM Ajo, a chuté après le premier tour chronométré).

Résultat Moto3 FP1, Mandalika, 6.10.2023

1. Moreira, KTM, 1:40,590 min

2. Holgado, KTM, + 0,421 sec

3. Rueda, KTM, + 0,630

4. Kelso, CFMOTO, + 0,776

5. Öncü, KTM, + 0,801

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7. Bertelle, Honda, + 0,886

8. Ortolá, KTM, + 0,972

9. Artigas, CFMOTO, + 1,111

10e Munõz, KTM, + 1,124