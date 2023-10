Mandalika: Melhor tempo para Jorge Martin - 14º Márquez

No primeiro treino livre de 45 minutos em Mandalika/Indonésia, Jorge Martin conseguiu o melhor tempo. Uma série de baixas voltou a acontecer, incluindo Bezzecchi, que terminou em 5º lugar, mas caiu no final.

Se todos os lesionados continuarem no Grande Prémio após as duas primeiras sessões de treinos de hoje, todos os 22 pilotos regulares estarão na grelha pela primeira vez no 15º Grande Prémio da época, no domingo. Porque em Portugal, pelo menos Pol Espargaró esteve ausente no domingo, seguindo-se a série interminável de pilotos regulares de MotoGP lesionados.

Só em Mandalika, regressaram do hospital os seguintes pilotos: Luca Marini (clavícula partida), Alex Márquez (três costelas partidas), Enea Bastianini (queda na curva do GP de Barcelona), Alex Rins e Marco Bezzecchi (clavícula partida há 6 dias).

O circuito de Mandalika, com 4,3 quilómetros de extensão, foi completamente repavimentado antes do segundo GP da Indonésia, na ilha de Lombok. Tem 17 curvas, 11 curvas à direita e 6 curvas à esquerda. A reta mais longa estende-se por apenas 507 metros.

Após os primeiros 15 minutos, Maverick Viñales (Aprilia) estava na liderança com 1:32,651 min, à frente de Marc Márquez (+ 0,651 seg.), Oliveira, Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, bem como de Marini. 10º Miller, KTM, + 1,244 seg. 22º Binder, KTM, + 3,588.

Depois, o piloto do ano passado, Miguel Oliveira, cai na curva 11 do terceiro sector.

Após 25 minutos, Vinales ainda liderava com 1:32,6512 min. 2. Quarzararo (+ 0,217 seg.). 3º Mikller. 4. Martin. 5. M. Márquez (+ 0,651 seg.). 6º Oliveira. 7º Aleix Espargaró. 8º Binder. 9º Marini. 10º Morbidleli. 11º A. Fernández. 12º Nakagami, + 1.466. 13º Di Giannantonio, que espera agora o lugar vago na Repsol Honda.

Depois de 27 minutos, Marc Márquez pagou pelo seu risco com um deslizamento assustador da roda traseira na curva 7, ele teve que sair para a zona de fuga e tomar um enorme desvio. A estrela da Repsol Honda não tinha podido disputar a corrida em Mandalika no ano passado, no domingo, depois de uma terrível queda no warm-up - devido a visão dupla.

O líder do campeonato do mundo pecco Bagnaia (1:32.570 min) assumiu a liderança e tem agora uma vantagem de 3 pontos sobre Jorge Marzin - a mesma que tinha após a primeira corrida de sprint do ano em Portugal, no final de março! Mas Viñales contra-atacou imediatamente com um novo melhor tempo de 1:32,039 min.

A propósito: Marc Márquez admitiu entretanto que vai deixar a sua equipa técnica de longa data com Santi Hernandez na HRC, levando apenas um mecânico consigo para a Gresini Racing, porque não quer perturbar a experiente equipa das boxes.

Depois, Alex Márquez (três costelas partidas na Índia) sofreu uma derrapagem na rápida curva 7, a 200 km/h, e ficou apenas na 17ª posição. Fabio Quartararo também teve de suportar um momento de choque e depois rolou para as boxes.

Esta tarde, na ilha de férias de Lombok (perto de Bali), a sessão de qualificação de uma hora irá decidir quem passa diretamente à Q2. Começa às 9 horas, hora de verão da Europa Central.

Nas últimas cinco voltas, Viñales liderou à frente de Aleix Espargaró e Bagnaia, enquanto Alex Márquez caiu na Curva 1 e não conseguiu levantar a sua mota de cerca de 160 kg sem ajuda.

Enquanto na LCR-Honda Alex Rins e Taka Nakagami têm motos Kalex nas boxes, Jack Miller também recebeu um segundo chassis de carbono da KTM. No Japão, apenas Brad Binder tinha duas motas destas à sua disposição.

Nos últimos minutos, Jorge Martin assumiu a liderança com 1:31.811 min. Viñales caiu para segundo. Bezzechi melhorou para quarto, mas depois o piloto da Mooney VR46 Ducati caiu na gravilha na Curva 11. O italiano só tinha aterrado em Lombik às 7h50 da manhã!

Resultado MotoGP FP1, Mandalika, 6.10.2023

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,102

3º A. Espargaró, Aprilia, + 0,536 seg

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastinini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio

12º Qiarzararo

13º Nakagami

14º M. Márquez, + 1.082

15º Zarco, + 1.290

16º A. Ferandez

17º R. Fernández

18º Mir, + 1.620

19º Oliveira

20º A. Márquez

21º Rins, + 1,849

22º Pol Espargaró, + 2.736







Resultado Moto2 FP1, Mandalika, 6.10.2023

1º Gonzalez, Kalex, 1:34.871 min

2º Canet, Kalx, + 0,360 seg

3º Dixon, Kalex, + 0,389

4º Lowes, Kalex, + 0,471

5º Ogura, Kalex, + 0,513

6º Chantra, Kalex, + 0,541

7º Arenas, Kalex, + 0,567

8º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9º Foggia, Kalex, + 0,644

10º Arbolino, Kalex, 0,767

Também:

29º Tulovic, Kalex, + 2.696

30º Acosta, Kalex, + 3,473

(O líder do Campeonato do Mundo Pedro Acosta da equipa Red Bull KTM Ajo caiu após a primeira volta cronometrada).

Resultado Moto3 FP1, Mandalika, 6.10.2023

1º Moreira, KTM, 1:40.590 min

2º Holgado, KTM, + 0,421 seg

3º Rueda, KTM, + 0,630

4º Kelso, CFMOTO, + 0,776

5º Öncü, KTM, + 0,801

6º Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7º Bertelle, Honda, +0,886

8º Ortolá, KTM, +0.972

9º Artigas, CFMOTO, + 1.111

10º Munõz, KTM, + 1.124