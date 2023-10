Marc Márquez: Por qué sólo lleva un mecánico con él

La desastrosa actuación de los pilotos de Honda continuó en la primera sesión de entrenamientos del GP de Indonesia en el circuito urbano de Mandalika, en la isla vacacional de Lombok. Los cuatro pilotos de Honda han perdido más de 1 segundo respecto al mejor tiempo. 13º Nakagami, 13º M. Márquez, 18º Mir. 18. Mir. 21. Rins.

Al menos Marc Márquez y Alex Rins pueden consolarse pensando que sólo tendrán que soportar la coja Honda RC213V durante cinco Grandes Premios más, después se subirán por primera vez a sus nuevas compañeras - Ducati GP23 e YZR-M1 Yamaha - en el test invernal IRTA de Valencia el 28 de noviembre.

"Pero quiero acabar estos últimos Grandes Premios con Honda con decencia", ha señalado Marc Márquez. "Porque hemos ganado seis campeonatos del mundo en siete años. Después, descubriremos cuál es mi futuro con el nuevo equipo y la nueva moto."

Marc Márquez firmó una carta de intenciones con Gresini Racing ayer mismo por la mañana en Indonesia. Después, Marc y Gresini hicieron pública la noticia. "Esperé porque no quería tener distracciones en el Gran Premio", schilde el 59 veces ganador de MotoGP. "Hasta el miércoles, aquí en Indonesia, no aclaramos algunos detalles del contrato con Gresini. Tenía otros planes, quedarme con Honda era una posibilidad porque tenía algunas dudas y no quería defraudar a mi leal equipo. Al final tuve conversaciones muy detalladas con todos los miembros de mi equipo técnico. Son todos amigos míos y me aconsejaron amistosamente, lo que me ayudó mucho a tomar una decisión. Después pude pensar cuál sería la mejor solución para mí personalmente. Entonces decidí llevar al menos un mecánico a Gresini. Supongo que eso no será un problema".

Mientras tanto, en Mandalika se ha corrido la voz: Márquez sólo llevará a Javi Ortiz a Gresini.

"Pero no puedo llevar a todo el equipo a Gresini. Por dos razones. Primero, no quiero destruir el equipo Repsol Honda. Estamos en octubre y tendrían que formar un equipo nuevo a corto plazo. Además, no quiero disgustar a Gresini, porque actúan como una familia y tienen un equipo técnico muy bien preparado. Así que tengo que adaptarme a la nueva situación".

¿Se subirá Marc Márquez a la Ducati Desmosedici GP23 del Gresini Racing ya el 28 de noviembre en Valencia, a pesar del contrato en vigor con Honda? "Eso no se ha confirmado todavía. Pero parece que se solucionará".

Como recordatorio, cuando Casey Stoner pasó de Ducati a Repsol-Honda tras la temporada 2010 después de cuatro años, los italianos acabaron permitiéndole participar en el test de Valencia el 10 de noviembre. Pero tuvo que pilotar con un carenado blanco - y pegó la imagen de un canguro en el carenado. Casey marcó el mejor tiempo de inmediato.

Resultado MotoGP FP1, Mandalika, 13.10.2023

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min

2º Viñales, Aprilia, + 0.102

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536 seg.

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736

Resultado Moto2 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1º González, Kalex, 1:34.871 min

2º Canet, Kalx, + 0.360 seg.

3º Dixon, Kalex, + 0.389

4º Lowes, Kalex, + 0.471

5º Ogura, Kalex, + 0,513

6º Chantra, Kalex, + 0,541

7º Arenas, Kalex, + 0,567

8º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9º Foggia, Kalex, + 0,644

10º Arbolino, Kalex, 0.767

También

29º Tulovic, Kalex, + 2.696

30º Acosta, Kalex, + 3.473

(El líder del Campeonato del Mundo, Pedro Acosta, del equipo Red Bull KTM Ajo, se ha caído después de la primera vuelta cronometrada).

Resultado Moto3 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1º Moreira, KTM, 1:40.590 min

2º Holgado, KTM, + 0.421 seg.

3º Rueda, KTM, + 0.630

4º Kelso, CFMOTO, + 0,776

5º Öncü, KTM, + 0,801

6º Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7º Bertelle, Honda, +0,886

8º Ortolá, KTM, +0,972

9º Artigas, CFMOTO, + 1,111

10º Munõz, KTM, + 1.124